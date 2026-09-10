Лидерите на Канада и Украйна подписаха декларация за изграждане на партньорство за срок от 100 години, с което допълнително затвърдиха подкрепата на Отава за Украйна по време на посещението на президента Володимир Зеленски.

„Канада винаги ще бъде с вас“, заяви канадският премиер Марк Карни след подписването на споразумението, което се състоя след пряк разговор със Зеленски в Калгари, провинция Албърта.

Канада предоставя на Украйна допълнителна подкрепа за противовъздушната отбрана.

„Изключително съм благодарен. Това е много важен пакет за противовъздушната отбрана и той е от решаващо значение“, заяви украинският лидер.

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Карни отбеляза, че Канада е предоставила на Украйна подкрепа на стойност 26 млрд. канадски долара (19 млрд. щатски долара) в отговор на руската инвазия и заяви, че предстои още помощ.

„Предоставихме подкрепа за енергийните системи и не само. Ще предоставим още подкрепа“, каза Карни.

Украйна подчертава спешната си нужда от подобряване на противовъздушната отбрана в отговор на засилените руски удари с балистични ракети.

При пристигането си в Канада Зеленски посочи, че основните теми на посещението му ще бъдат укрепването на украинската противовъздушна отбрана и подготовката на страната за зимата.

Редактор: Цветина Петрова