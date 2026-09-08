Великобритания ще предостави на Украйна пакет за противовъздушна отбрана на стойност 100 млн. паунда (135 млн. долара), включително финансиране за ракети „Пейтриът“. Новината идва, докато Киев се подготвя за нови руски атаки срещу енергийната си инфраструктура през зимата.

Пакетът ще включва прехващачи за противовъздушната отбрана, артилерийски боеприпаси с голям калибър и дронове, които ще помогнат на Украйна да се защитава от руските атаки през тази зима. Помощта ще бъде предоставена чрез Списъка с приоритетните потребности на Украйна (PURL) на НАТО.

Съобщението идва след неотдавнашни посещения в Киев на британския премиер Анди Бърнам и министъра на отбраната Уес Стрийтинг, по време на които президентът Володимир Зеленски подчерта необходимостта от допълнителна подкрепа в навечерието на зимата.

Първото посещение на Стрийтинг в Киев като министър на отбраната беше на 5 август, ден след масирана руска атака с балистични ракети и дронове, при която в Киев и Киевска област загинаха най-малко 17 души, а десетки други бяха ранени.

„По време на първите ни посещения в Киев и премиерът, и аз ясно чухме колко важно е да подкрепим Украйна през тази зима, докато Путин се готви да използва зимата като оръжие, продължавайки варварските атаки срещу цивилни и енергийни обекти“, заяви Стрийтинг.

Великобритания пое ангажимент да предостави на Украйна повече от 120 000 дрона през тази година, като около 25 000 от тях вече са доставени. Системите включват дронове прехващачи, предназначени да унищожават руски дронове, разузнавателни системи и ударни дронове.

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Лондон наскоро достави на Украйна и своя милионен артилерийски боеприпас с голям калибър, като планира да изпрати още „десетки хиляди“ далекобойни артилерийски снаряди през следващите месеци.

Боеприпасите се финансират съвместно от Великобритания, Германия, Дания, Литва, Нидерландия, Норвегия и Швеция. Съобщението съвпада с 36-ата среща на Контактната група за отбраната на Украйна, съпредседателствана от Великобритания и Германия, която обединява близо 50 държави, предоставящи военна помощ на Украйна.

Последният пакет следва и споразумение, позволяващо на британската отбранителна компания MBDA да разкрие класифицирана информация за произведени във Великобритания компоненти на далекобойната крилата ракета SCALP/Storm Shadow. Целта е да се улесни създаването на местни производствени линии за сглобяване в Украйна.

Великобритания и Украйна също така се договориха на 24 август да задълбочат сътрудничеството си в областта на технологиите за изкуствен интелект, насочено към разработването на нови военни способности.

Редактор: Дарина Методиева