От началото на годината Комисията за защита на потребителите работи в изключително засилен режим и е осъществила рекорден брой проверки. Това заяви в студиото на "Твоят ден" председателят на КЗП Александър Колячев. Той коментира, че съвместно с НАП са извършили над 40 хил. проверки на територията на страната по отношение на необоснованото увеличение на цените и на двойното обозначаване.

"Резултатите от нашите проверки продължават и към момента. Наложени са огромен брой санкции. Санкциите, които сме наложили само ние от КЗП, са в размер на 1,41 млн. евро за годината", посочи Колячев.

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"Законът за въвеждане на еврото приключи своето действие на 9 август тази година. От 9 август имаме нови правомощия по Закона за защита на потребителите, в които продължаваме да следим необоснованото повишение на цените, но вече с много по-високи санкции", заяви той.

"Изключително важно е да посочим, че това са временни ограничения в законодателството. Много други държави в ЕС наложиха или тавани на надценките, или тавани на цените на основни стоки, с което твърдо ограничават търговеца да определя своите цени. Ние тук не правим това. Ние казваме, че необоснованото пренасяне на увеличената цена към потребителя е нарушение на закона", добави председателят на КЗП.

Той каза още, че това е мека мярка с временен диапазон. "На 9 август 2027 г. тази мярка приключва своето действие. В този случай не смятам, че това ще ощети бизнеса, по-скоро ще изпълни функцията си да защити потребителя", заяви Колячев.

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"Около 10% засичаме нарушения на законодателството за защита на потребителите", допълни той. По думите му само за месец септември КЗП е наложила над 200 хил. евро санкции.

Той обаче коментира, че една санкция от 300 евро в повечето случаи не е достатъчно ангажираща към търговеца, за да го възпита и възпре от извършването на нарушението.

Колячев посъветва потребителите да бъдат много внимателни по отношение на физическите покупки в магазините. "Да сме сигурни, че задрасканата цена е реалната, на която се е продавал съответният продукт. Най-честите нарушения виждаме във фалшивите намаления", предупреди той преди началото на първия учебен ден.

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Редактор: Ивета Костадинова