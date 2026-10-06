Публично бяха изтеглени номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през детайлен процес на удостоверяване преди предстоящия вот. Процедурата се проведе в присъствието на представители на институциите, политическите партии и медиите, а същинската проверка ще бъде извършена от четири независими екипа. „Уверенията не произвеждат доверие, то се постига чрез достъпа до информация”, коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Самите номера бяха изтеглени чрез генератора на случайни числа Random.org от пълния списък с устройства, предоставен от Централната избирателна комисия.

ЦИК пусна мобилно приложение за президентските избори (СНИМКИ)

„През годините сме чували много уверения, че изборите ще бъдат честни и прозрачни. Нямам намерение да добавям поредното, защото уверенията не произвеждат доверие”, заяви при откриването на процедурата министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Той обясни, че правилата за вота се определят от ЦИК, поради което протоколът от днешното теглене отива директно в комисията. „Това, което мога да обещая, е, че координационната част ще бъде свършена на светло и че ако нещо не е наред, ще го чуете първо от мен, преди да го е открил някой друг”, допълни Иван Василев.

В изказването си той обърна внимание и на необходимостта от предварителна подготовка на избирателите. От вчера ЦИК пусна мобилното приложение „Избори 360 градуса”, в което има интегриран симулатор на машината, обясни министърът и препоръча на гражданите да се упражнят у дома. „Кой ще бъде следващият президент на Република България, решават българските граждани. Нашата работа е решението да бъде наистина тяхно и да няма основание да бъде оспорено”, подчерта министърът на иновациите и дигиталната трансформация.

В процеса по удостоверяване на машините работят четири специализирани екипа. В тях участват експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българския институт по метрология (БИМ), Българския институт за стандартизация (БИС), както и външни специалисти, които не са служители на нито една от институциите.

Редактор: Георги Иванов