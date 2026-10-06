Снимка: БГНЕС
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След това предстои да преминат процес по удостоверяване
Публично бяха изтеглени номерата на 10 машини за гласуване, които ще преминат през детайлен процес на удостоверяване преди предстоящия вот. Процедурата се проведе в присъствието на представители на институциите, политическите партии и медиите, а същинската проверка ще бъде извършена от четири независими екипа. „Уверенията не произвеждат доверие, то се постига чрез достъпа до информация”, коментира министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
Самите номера бяха изтеглени чрез генератора на случайни числа Random.org от пълния списък с устройства, предоставен от Централната избирателна комисия.
ЦИК пусна мобилно приложение за президентските избори (СНИМКИ)
„През годините сме чували много уверения, че изборите ще бъдат честни и прозрачни. Нямам намерение да добавям поредното, защото уверенията не произвеждат доверие”, заяви при откриването на процедурата министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.
Той обясни, че правилата за вота се определят от ЦИК, поради което протоколът от днешното теглене отива директно в комисията. „Това, което мога да обещая, е, че координационната част ще бъде свършена на светло и че ако нещо не е наред, ще го чуете първо от мен, преди да го е открил някой друг”, допълни Иван Василев.
В изказването си той обърна внимание и на необходимостта от предварителна подготовка на избирателите. От вчера ЦИК пусна мобилното приложение „Избори 360 градуса”, в което има интегриран симулатор на машината, обясни министърът и препоръча на гражданите да се упражнят у дома. „Кой ще бъде следващият президент на Република България, решават българските граждани. Нашата работа е решението да бъде наистина тяхно и да няма основание да бъде оспорено”, подчерта министърът на иновациите и дигиталната трансформация.
В процеса по удостоверяване на машините работят четири специализирани екипа. В тях участват експерти от Министерството на иновациите и дигиталната трансформация, Българския институт по метрология (БИМ), Българския институт за стандартизация (БИС), както и външни специалисти, които не са служители на нито една от институциите.Редактор: Георги Иванов
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