От 9 август тази година до 9 септември 2027 г. Комисията за защита на потребителите (КЗП) ще има по-големи правомощия относно повишаването на цените. Те са по отношение на определянето на санкциите срещу търговците. Досега се санкционираше съвкупното държание на един пазарен участник, а сега ще се санкционира всеки един необосновано повишен продукт и всеки един обект на дружество. Това заяви в ефира на „Здравей, България” председателят на КЗП Александър Колячев.

Той обясни, че ако например един хранителен оператор има 10 необосновани повишения на цените и притежава 10 обекта - то минималната стойност на санкцията ще бъде 1 000 000 евро. „Търговците трябва да го знаят и да внимават при определянето на цените си. Ако няма достатъчно правдоподобна обосновка за повишаването, те ще бъдат глобявани”, каза Колячев.

От днес КЗП е с по-големи правомощия

Председателят на КЗП заяви, че те ще могат да изчисляват повишените разходи на един търговски субект, ще бъдат насложени и отнесени към всеки един продукт и ако стане ясно, че се получават повече пари - тогава търговецът ще подлежи на санкции. „Повечето търговци са съвестни и не пренасят тежестта върху крайния потребител”, уточни той.

По отношение на контролната дейност и сивия сектор Колячев каза, че от комисията нямат правомощия да влизат в отношенията между един клиент, който не изисква касов бон и продавач, който не издава такъв.

Парламентът забрани безпричинното повишаване на цените за една година

⇒ Методиката „Справедлива стойност”

„Тя в момента е на етап обществено обсъждане. Вчера имахме среща с бизнеса, организирана от Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията. Установихме, че има проблемни текстове, но те ще бъдат изчистени занапред”, каза той.

„С нея ние не проверяваме - тя е направена, за да показва справедливата стойност, която ние да публикуваме на нашия сайт и да служи на потребителите. Няма санкции – това е само една ориентировъчна стойност. Такъв тип инициатива е европейска практика и се опитваме да покажем на потребителя каква би била нормалната цена”, изтъкна експертът.

По отношение на проверките на търговските обекти Колячев каза, че в момента по-голямата част от инспекторите са по морето.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев