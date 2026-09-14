МВР ще бъде единният орган за контрол на пътя, а паралелните проверки от различни институции ще бъдат прекратени. Това е една от основните промени в новия План за действие за ограничаване на тежките катастрофи и намаляване на жертвите, публикуван от Министерството на транспорта и съобщенията.

Реформата е одобрена от Министерския съвет на 9 септември 2026 г. Идеята е да се прекрати досегашното припокриване на функции между отделните институции и да се въведе по-ясно разпределение на отговорностите в системата за пътна безопасност.

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Контролът на място ще бъде съсредоточен в МВР, а проверките ще се насочват приоритетно към водачите, автомобилите и пътните участъци, при които рискът от инциденти е най-висок.

Като част от реформата към Министерството на транспорта и съобщенията ще бъде създадена Изпълнителна агенция „Автомобилен транспортен оператор“. Тя ще управлява обща информационна система, която ще събира данни от различни държавни регистри и технологични системи.

Информацията ще се анализира в реално време. Очаква се по този начин институциите по-бързо да установяват къде има повишен риск и да насочват контрола именно към проблемните водачи, превозни средства и участъци от пътната мрежа.

Предвижда се и по-широко използване на технологиите при контрола на движението. Сред заложените направления са електронното правоприлагане и интелигентните системи за управление на трафика.

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Специално внимание ще бъде отделено и на техническото състояние на автомобилите. Планът включва още модернизиране на обучението на бъдещите шофьори и мерки срещу рисковото поведение зад волана.

С промените правителството цели да изгради по-централизиран модел на контрол, при който институциите имат ясно определени функции, информацията се използва по-ефективно, а проверките се концентрират там, където вероятността от тежки пътни инциденти е най-голяма.

Редактор: Цветина Петкова