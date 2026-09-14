След валежите през почивните дни, от Кръстовден започва пореден приветлив, слънчев период на късното лято.

В първата половина на текущата седмица ще има временни увеличения на облаците. В понеделник изгледи за незначителни превалявания има в Североизтока, във вторник и сряда вероятността за такива е нищожна. Дневните температури за периода ще са 20-25 градуса, до 27-28 в отделни точки на Северозапада. В четвъртък и петък ще е слънчево и почти безоблачно, а термометрите ще показват до 30-31 градуса.

С нестабилен студен атмосферен фронт през почивните дни ще нахлуе по-студен въздух. В събота следобед в западните райони, в неделя и в източните ще има условия за локални гръмотевични бури с временно интензивен валеж и риск от градушка.

Ранните и все още непотвърдени прогнози допускат по-съществена валежна обстановка около началото на астрономическата есен - 22-25 септември с по-напоителни есенни дъждове. Ако този сценарий се реализира, възможно е в отделни точки на страната да се акумулират значителни количества дъжд за кратко време, а по фронтовете на системата да паднат градушки.

При такава развръзка ще се понижат температурите със сутрешни нива в някои райони под 10 градуса. В същото време по високите върхове на Западна България може да прехвръчи символичен сняг, а в някои обичайно студени точки на страната да се образува слана.

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Редактор: Цветина Петрова