Певицата Кичка Бодурова е катастрофирала на пътя Варна–Бургас. Тя съобщи за инцидента във Facebook. Певицата е била с приятелката си Мариана и специално благодари на хората, които са спрели и са им помогнали. Автомобилът, в който са пътували двете жени, се е завъртял няколко пъти преди да попадне в дълбока канавка - със задните гуми във въздуха. Инцидентът е станал при лошо време и дъжд и при опит да се избегне удар с друга кола, твърди самата Бодурова в социалната мрежа.

„Днес с моята приятелка Мариана преживяхме… катастрофа. Лошото време, пътят Варна-Бургас въртяхме се жестоко първо наляво, после надясно в дъжда - и след това в дълбока канавка със задните гуми във въздуха“, написа певицата.

И изказа специална благодарност на двама млади мъже, които са помогнали за изваждането на автомобила. „Благодаря на всички, които спряха и специално на двамата Ангели- млади мъже, които ни помогнаха и успяха да изкарат този огромен джип (почти танк) - не успях да попитам дори за имената им. Благодаря ви от сърце!“, пише в поста си Бодурова.

Певицата моли и двамата мъже да се свържат с нея, ако публикацията ѝ достигне до тях. „Моля ви пишете ми, момчета, ако този пост стигне до вас. И на всички които се притекоха на помощ! Ние сме живи… другото ще се оправи!“, допълва тя.

Редактор: Станимира Шикова