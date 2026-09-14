Страх и напрежение в столичния „Люлин 4“ – жители на района около блок 464 твърдят, че от години се сблъскват с кражби, отпадъци, конфликти и проблеми с обществения ред около Центъра за временно настаняване „Св. Димитър“. Последните кадри от района показват и хвърляни предмети от високите етажи, включително брадва, в близост до пейки и пешеходни места.

Ситуацията ескалира през последните три години, като от началото на 2026 г. ситуацията е станала много сложа, казват местни. Според властите има контрол и няма незаконно настанени, което по думите на жителите не е вярно. Настанените в центъра спят по входовете и мазетата на общежитието, замерят хората с мебели, стъклени буркани, телевизори и други предмети, слушат високо музика, казват още жителите на района. Също така допълват, че през последната година са били блъснати около шест деца. От РПУ-то абдикират, въпреки че има случаи, в които за денонощие има подадени 25 сигнала, казват още потърпевши. Споделят още, че граждани са били и бити от настанените в общежитието. Полицията не се била отзовавала. Освен това настанените били чупели и прозорци на градския транспорт.

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Жители на район "Люлин 4" казват, че малки деца от семействата на настенените просят, на булеварда се движат коне, каруци, казват, че се организират и боеве с кучета.

Кметът на район “Люлин” Георги Тодоров потвърди думите на жителите. Той също казва, че постоянно се изпращат сигнали до полицията и до Столична община. Също така заяви, че от 1 ноември центърът ще бъде преструктуриран - бройката на настанените ще бъде намалена до 20 души, а останалата част ще бъде социално общежитие с допълнителна охрана на всеки етаж. Той посочи, че към момента настанените в центъра са около 200, но местните смятат, че са повече.

Местните твърдят, че този проблем не засяга само район "Люлин 4", а цяла София.

Репортер: Пламена Димитрова

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Редактор: Цветина Петрова