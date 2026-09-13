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Вижте историята на Кенан Асил
"Понякога животът ни отвежда на места, които никога не сме си представяли. През 2016 година, ако някой ме беше попитал дали един ден ще карам такси в Ню Йорк, вероятно щях по-лесно да повярвам, че мога да стана космонавт. Но точно това се случи", разказва Кенан Асил.
През 2017 година заминал за Съединените щати със зелена карта. "Не тръгнах заради парите, а заради приключението, любопитството и желанието да видя един различен свят. Америка винаги ми е била близка като усещане - място, където амбицията, трудът и смелостта могат да отворят врати", спомня си мъжът.
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Първата му спирка била Ню Йорк. "Градът на градовете. Град, който трудно може да бъде описан с думи. Там усещаш енергията, движението и желанието на хората да постигнат нещо повече. В този град започнах от най-ниското стъпало карах такси, след това се занимавах с автомобили и постепенно създадох собствен бизнес", разказва Кенан.
И допълва: "Животът в чужбина ме научи на много. Научи ме, че независимо колко добре познаваш езика и културата, винаги оставаш малко чужденец. Но ме научи и на най-важното - човек трябва да вярва в себе си и да не се страхува да започне отначало".
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След години извън България дошъл моментът за важен избор. "Разбрах, че искам нещо различно - семейство, дом и бъдеще, което да изградя тук. Малко след това срещнах съпругата си. Днес имаме едно дете и очакваме второ, а най-голямата ми мотивация е да бъда добър пример за тях".
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