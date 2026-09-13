"Понякога животът ни отвежда на места, които никога не сме си представяли. През 2016 година, ако някой ме беше попитал дали един ден ще карам такси в Ню Йорк, вероятно щях по-лесно да повярвам, че мога да стана космонавт. Но точно това се случи", разказва Кенан Асил.

През 2017 година заминал за Съединените щати със зелена карта. "Не тръгнах заради парите, а заради приключението, любопитството и желанието да видя един различен свят. Америка винаги ми е била близка като усещане - място, където амбицията, трудът и смелостта могат да отворят врати", спомня си мъжът.

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Първата му спирка била Ню Йорк. "Градът на градовете. Град, който трудно може да бъде описан с думи. Там усещаш енергията, движението и желанието на хората да постигнат нещо повече. В този град започнах от най-ниското стъпало карах такси, след това се занимавах с автомобили и постепенно създадох собствен бизнес", разказва Кенан.

И допълва: "Животът в чужбина ме научи на много. Научи ме, че независимо колко добре познаваш езика и културата, винаги оставаш малко чужденец. Но ме научи и на най-важното - човек трябва да вярва в себе си и да не се страхува да започне отначало".

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След години извън България дошъл моментът за важен избор. "Разбрах, че искам нещо различно - семейство, дом и бъдеще, което да изградя тук. Малко след това срещнах съпругата си. Днес имаме едно дете и очакваме второ, а най-голямата ми мотивация е да бъда добър пример за тях".

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