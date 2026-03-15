Историята на Станислав Вълев, който днес чувства свободата сред българската природа
След десетилетия живот в чужбина Станислав Вълев решава да се върне в България и да започне нов живот в родното си село. Днес той живее и работи в село Кардам, където е създал собствена работилница и се занимава с дърворезба.
Вълев е роден в селото, но голяма част от живота си прекарва извън страната. В продължение на около 12–13 години живее в Испания, където се занимава със строителство и се опитва да изгради собствен бизнес. Пътят му обаче не е лесен и, по думите му, периодът е бил изпълнен с трудности.

По-късно съдбата го отвежда в Лондон. Там заедно със съпругата си прекарва около десет години. Работи в компании за ландшафтно оформление и получава добри доходи. Въпреки финансовата стабилност обаче, животът в големия град не му носи удовлетворение. „Получавах добри пари, но не живеех стойностно живота си. Големият град е кошмар за живеене“, споделя той.
Според него в чужбина винаги е усещал липса на свобода и връзка с родината. България му липсвала, а ежедневието в мегаполиса често го карало да се чувства като роб.

Решението за промяна идва по време на пандемията от COVID-19. Тогава Вълев решава, че е време да сложи край на живота в чужбина и да се върне у дома. Днес той вече е изградил своя работилница. Макар и далеч от шумния ритъм на големия град, Станислав казва, че се чувства истински удовлетворен.
За него най-важното не е мястото, а усещането за свобода и смисъл – неща, които е открил отново там, където всичко е започнало.

