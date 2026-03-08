-
Йоана Карапетриду и бадминтона: Как спортът помага на деца със СОП
-
Скиорката Стела Янчовичина - единствената българска представителка на зимните Паралимпийски игри в Италия
-
Мотошествия в Бургас и Варна за 8-и март
-
Георги Клисурски: Няма риск за доставките на горива заради конфликта в Иран
-
Спортни новини (08.03.2026 - обедна)
-
Какво знаем за двата дрона, които временно затвориха въздушното пространство на летище „Васил Левски“ - София
Маркетинг експерт стана билкар и преоткри родното си село
"Ароматът на билките е нещо, което те успокоява. Дава ти нещо, което в града няма как да усетиш”. Това споделя Мартин Караджов, който завършва маркетинг и дълги години работи в германска фармацевтична компания в София.
„Да хванеш гората”: От успешна кариера в Лондон до лавандулово поле в Северозапада
Той разказва, че фирмата му била представител на растителни германски препарати, за които впоследствие разбрал, че се правят с български билки.
Мартин по-късно напуска работа и със свой съдружник основават своя компания за био и натурални растително продукти с изцяло български суровини. Младият мъж решава да се завърне в родното си село Падеш, в къщата на своите баба и дядо.
„Да хванеш гората”: От графичен дизайн в столицата до собствена зеленчукова ферма на село
"Винаги съм знаел, че ще се случи. И от дете съм го усещал. В момента събираме и отглеждаме над 100 различни вида билки по начина, по който са го правили нашите баби и дядовци. Без химия и с ръчна обработка - в екологично чист регион в полите на Влахина", разказва той.
И сподели, че животът на село е доста по-хубав, отколкото в столицата. "Всеки, който е бил сред природата - ще ме разбере", твърди Мартин.
Цялата история гледайте във видеото.
Последвайте ни