"Ароматът на билките е нещо, което те успокоява. Дава ти нещо, което в града няма как да усетиш”. Това споделя Мартин Караджов, който завършва маркетинг и дълги години работи в германска фармацевтична компания в София.

Той разказва, че фирмата му била представител на растителни германски препарати, за които впоследствие разбрал, че се правят с български билки.

Мартин по-късно напуска работа и със свой съдружник основават своя компания за био и натурални растително продукти с изцяло български суровини. Младият мъж решава да се завърне в родното си село Падеш, в къщата на своите баба и дядо.

"Винаги съм знаел, че ще се случи. И от дете съм го усещал. В момента събираме и отглеждаме над 100 различни вида билки по начина, по който са го правили нашите баби и дядовци. Без химия и с ръчна обработка - в екологично чист регион в полите на Влахина", разказва той.

И сподели, че животът на село е доста по-хубав, отколкото в столицата. "Всеки, който е бил сред природата - ще ме разбере", твърди Мартин.

Цялата история гледайте във видеото.