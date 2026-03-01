След живот в Австралия и Дубай, една от най-успешните български спринтьорки Цветанка Костадинова днес открива живота на село. Избрала е Дъскот, община Павликени.

„Спортът ме е научил да се трудя”, казва Цветанка Костадинова.

Цялата история гледайте във видеото.