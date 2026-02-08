Боян е от Хасково, но прекарва голяма част от живота си в столицата. Работи във фирми за дограма и сауни, но сърцето го тегли към гората - извън суетата на големия град.

„Да хванеш гората”: Преводач от три езика стана фермер в село Строево (ВИДЕО)

На 42 години сбъдва мечтата си да завърши Лесотехническия университет, да “хване гората” и да стане горски в Габровския Балкан. И споделя, че в гората, сам с мислите си, намираш истината и научаваш най-много за себе си.

Историята на Боян – гледайте във видеото.