-
Най-интересното за карнавала във Венеция (ВИДЕО)
-
„Непознатите земи”: „Тадж Махал” - Короната на всички дворци в Индия
-
"Любовно писмо за Ню Йорк": Изложение за орхидеи превърна мегаполиса в цветна джунгла (ВИДЕО)
-
Замръзналите канали на Санкт Петербург се превърнаха в ледени пързалки (ВИДЕО)
-
В костюми на миньони и пчели: Стотици ентусиасти се включиха в сауна маратон в Естония (ВИДЕО)
-
Продадоха рядка скица на Микеланджело за рекордните 27,2 млн. долара (ВИДЕО)
Вижте историята на Боян, който сбъдна мечтата си да стане горски
Боян е от Хасково, но прекарва голяма част от живота си в столицата. Работи във фирми за дограма и сауни, но сърцето го тегли към гората - извън суетата на големия град.
„Да хванеш гората”: Преводач от три езика стана фермер в село Строево (ВИДЕО)
На 42 години сбъдва мечтата си да завърши Лесотехническия университет, да “хване гората” и да стане горски в Габровския Балкан. И споделя, че в гората, сам с мислите си, намираш истината и научаваш най-много за себе си.
Историята на Боян – гледайте във видеото.
Последвайте ни