Вижте историята на Мария Василева
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Мария Василева. Тя е преводач от три езика. Обикаля света и превежда на важни срещи в ключов момент от развитието на страната.
„Да хванеш гората”: Две приятелки се вдъхновиха от рецептата на баба и произведоха собствена лютеница
И ако за някои това е успех, тя обича да се предизвиква. Сега е собственик на красива ферма и мандра в село Строево. Но целта ѝ е не само да произвежда, а и да навакса липсата на връзка на малките с природата и забравените знания от бабите и дядовците ни!
Цялата история на Мария - гледайте във видеото.
