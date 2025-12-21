-
Вижте историята на Деница и Флорентина
Тази неделя в рубриката „Да хванеш гората” Галя Щърбева ни среща с Деница и Флорентина - приятелки, които едно пътуване в Америка разделя, но само за кратко...За да се съберат отново в България.
И въпреки, че всяка от тях се развива професионално в различни сфери, решават да последват сърцето си. Така се появява рецептата на баба за лютеница и вдъхновението да направят нещо различно.
Занаятчийски базар „Да хванеш гората“: Идеи за подаръци в последния момент
Първата стъпка е оранжерия с домати на село, а след това и собствено производство.
Цялата история на Деница и Флорентина гледайте във видеото.
