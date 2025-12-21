В навечерието на коледните празници занаятчийският базар „Да хванеш гората“ отвори врати, за да предложи на посетителите алтернатива на масовото производство. Организаторът на събитието Галя Щърбева споделя, че целта е да се създаде пространство, където традицията и съвременното творчество се срещат.

„Специално издание на базара „Да хванеш гората“ за Коледа. Хубавото е, че комбинираме храна и подаръци. С един удар – три заека: можеш да си хапнеш, да дегустираш, да си напазаруваш за коледната трапеза и да купиш подарък от нашите занаятчии“, обяснява тя.

Сред иновативните продукти на базара е уникален оцет, който съчетава два типично български продукта.

„Боровинков оцет – поредното детенце на базара, което се роди. Нашите производители – креативни, медът и боровинките се комбинираха и направиха оцет от боровинки и мед. Невероятно е просто, изключително полезно“, казва Галя Щърбева.

► Творчество и благотворителност

Освен пазар, събитието предлага и занимания за най-малките в специално обособена „топла част“, където децата могат да се докоснат до старите занаяти.

„Най-хубавото е, че който дойде с дете, може да го остави на нашата невероятна работилница, където правим кукерски маски и да си напазарува на спокойствие. Децата могат да правят и ключодържатели на работилницата ни по сарачество“, допълва Щърбева.

Наред с търговската част, базарът припознава и важна социална мисия.

„Събираме дарения за „Коледа за възрастни хора“. Всичко, което съберем, ще отиде за храна на тяхната трапеза“, пояснява организаторът.

