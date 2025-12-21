-
Над 220 традиционни ястия и уникални деликатеси бяха представени на централния площад в града
Димитровград се превърна в център на народното веселие и автентичните вкусове броени дни преди Коледа. За 13-а поредна година градът събра майстори на кулинарията от всички села в региона, които изложиха най-интересните и забравени гозби, мезета и вина. Кулминацията на събитието бе присъствието на шеф Иван Звездев, който се зае с мащабната задача да нахрани стотици гости на площада.
►Забравените рецепти на баба
Над 220 ястия бяха представени на специално подредените щандове. На масата на село Длъгне посетителите можеха да видят традиционни гозби като тиква с ошав и „пръскана баница“.
Лев или евро: Каква монета ще сложим в празничната погача
„Това са ястия от моята баба и прабаба. Винаги сме готвили такива неща. Тези традиции се пазят и аз ги прилагам винаги, когато дойдат децата ми. Готвя ги дори и да не е празник“, сподели една от участничките в кампанията „Храна и топлина по Коледа“.
►Кулминацията: 1000 порции боб
Голямата атракция на централния площад днес бе приготвянето на празнична боб чорба. За целта бяха подредени множество огромни гърнета, в които готвачът Иван Звездев започна подготовката на 1000 порции за гражданите и гостите на Димитровград.
„Има много гърнета, които трябва да се направят“, сподели шеф Звездев.
Повече гледайте във видеото.
