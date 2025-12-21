Броени дни ни делят от Коледа и Новата година – времето, в което традицията среща бъдещето. Тъй като България се подготвя за смяна на валутата, в навечерието на празниците изниква един необичаен въпрос: евроцентове или български лев ще изберем за късмет в празничната питка?

►Гласът на народа: Традиция или бъдеще?

Мненията за това каква монета да срещнем в погачата се оказват разнообразни. Някои избират сигурността на познатото, докато други залагат на символиката на новото.

„Ще сложа и от двете – и лев, и евро, за да има за двама човека“, споделят две жени в анкетата. Подобно е мнението и на възрастна дама, която вижда в комбинацията символ на прехода: „И двете – за бъдещето и за настоящето“.

Други обаче остават верни на традицията. „Само българското левче ще си запазя и догодина“, категорична е друга баба. Един от анкетираните мъже пък с усмивка споделя, че съпругата му работи в банка и вече разполага с новите монети, затова се надява в тяхната питка да се падне евро. Има и такива, които подхождат практично: „Нямам още евро. Като взема пенсията, тогава“.

►Тайните на перфектната погача от шеф Светлана Илиева

Докато българите решават какъв късмет да сложат, шеф Светлана Илиева разкрива как да приготвим идеалния хляб за трапезата. Според нея тайната не е само в продуктите, но и в отношението.

1. Температурата е ключова

Всички съставки трябва да бъдат на стайна температура. Маята трябва да е оставена предварително да „шупне“ заедно със захарта.

2. Редът на съставките

Шеф Илиева посочва една от най-честите грешки: „В повечето рецепти се казва да направите кладенче в брашното и да добавите другите съставки. Това е грешка. Аз започвам първо с течните – яйца, мая, масло и мляко“. Млякото трябва да е леко затоплено, така че да не пари при допир. На Нова година тя препоръчва погачата да е сладка, за да тръгне годината „със сладост“.

3. Техниката на месене

Брашното се добавя постепенно. В началото сместа прилича на гъсто палачинково тесто – така се избягват бучките. „Когато месиш, трябва да си спокоен, защото хлябът е една голяма душа и какъвто си ти, такъв ще стане и той“, споделя Светлана. Правилният начин е тестото да се избутва с длан, докато с другата ръка се върти.

4. Кога е готово?

Тестото е омесено правилно, когато при натиск се връща обратно. „Трябва да е меко колкото камбанката на ухото“, пояснява тя. След това се оставя да втаса между 30 и 40 минути, в зависимост от топлината в помещението.

►Символиката на украсата

За финал шеф Илиева обръща внимание на декорацията. Тя се прави от специално тесто от равни части нишесте и брашно с малко сол. Традиционен елемент в нейната питка е лозата или гроздът. „Това е елемент от шевицата, който означава плодородие, успех, берекет и семейно щастие“, обяснява тя.

А на въпроса, който вълнува всички – лев или евро ще сложи в своята лична питка тази година, шеф Светлана Илиева вече е взела решение: „Лев“.

