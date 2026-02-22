-
Юрдана и Симеон активно участват в в развитието на селото
Софиянци с кариера в сферата на туризма избират неочакван път по време на пандемията от COVID-19. Вместо да търсят ново начало в града, Юрдана и Симеон се озовават в родопското село Ковачевица – заедно с двете си малки деца.
Първоначално идват за кратко. Но магията на Родопите ги задържа. Семейството решава да остане и да изгради живота си далеч от шума на столицата. Според тях планината изважда на повърхността най-истинското у човека и пренарежда приоритетите му.
"Да хванеш гората": От София до Габровския Балкан (ВИДЕО)
Днес Юрдана и Симеон не само живеят в Ковачевица, но и активно участват в развитието на селото. Те ръководят местното читалище и музея, работят за съхраняване на традициите и за привличане на нови посетители.
Цялата история гледайте във видеото.
