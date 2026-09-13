Гранд дамата на българската музика Йорданка Христова само преди дни празнува рожден ден с филм за живота й. Тя не спира да пътува, не спира да се интересува от футбол, а на празника й присъстваха президентът Илияна Йотова, певецът Васил Найденов и още много хора от сферата на културата.

Йорданка Христова каза в предаването „На Фокус“ по NOVA, че не е знаела какво ще се получи от този филм. „Когато Драго и Стенли ми казаха, че искат да направят филм, казаха какво са решили, намерихме локацията“, разказа тя.

Йорданка Христова с разказ за своя необикновен живот

Певицата каза, че обича всеки един период от живота си и допълни, че те са много различни.

Йорданка Христова каза, че сега се е прибрала от Приморско, където това лято е имало сезон с изключителен музикален афиш. „Кой ли не беше там, от всички жанрове. Закрихме го Нели Рангелова, дует „Шик“, Силвия Кацарова и моя милост. Кметът каза, че е било като малък Златен Орфей“, каза певицата.

Още за музиката, за Куба, за политиката и за футболните пристрастия на Йорданка Христова гледайте във видеото.

Редактор: Цвета Лазаркова