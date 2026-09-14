Държавното обвинение, вещи лица и други експерти, работещи по случая, изнесоха последните данни от разследването по случая „Петрохан - Околчица“, по който се води разследване за общо шестима убити. Сред изводите на разследващите е, че изстрелите при Околчица са произведени от Ивайло Калушев.

По думите на заместник апелативния прокурор Наталия Николова от събраните доказателства отново става ясно, че няма данни за чужда намеса нито в „Петрохан“, нито под Околчица.

► Разследване на частно училище, и длъжностни лица в МОН и РУО

„Разследване тече по няколко досъдебни производства - сред тях за смъртта на шестимата, за паричните потоци, свързани с физическите и юридическите лица, свързани с делото. Изготвени са част от данъчните ревизии, разкрити са банкови и данъчни тайни. По една от ревизия спрямо Асоциацията по екстремни спортове са назначени обезпечителни мерки. Проверка се извършва и в частно училище, във връзка с нея е образувано досъдебно производство за неизпълнение на служебни задължения на длъжностни лица - в учебното заведение, МОН и РУО. Приемът на ученици и издаване на документи с невярно съдържание от 2022 до 2026 година“, обясни тя.

Прокурор Николова уточни, че са извършени 40 огледа, разпитани са 150 свидетели, включително с тайна самоличност, както и един от Италия. Изготвени са 95 експертизи, очакват се заключения по още 12. Изискани са справки от множество институции и мобилни оператори, а десетки вещи лица са ангажирани по случая. Миналата седмица е разпитан важен свидетел, а нито една версия не се изключва. Ситуационна експертиза за „Петрохан“ се очаква до няколко дни. Три гилзи са открити на местопрестъплението под Околчица, а четири - при хижата.

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Заместник-директорът на ГДНП Стойно Цветков добави, че разследването не е спирало, а целта остава достигане до обективната истина.

► Изводите от експертизите

Началникът на „Съдебна медицина“ в „Александровска“ болница доц. д-р Александър Александров подкрепи изводите от експертизите. „По отношение на съдебно-медицинската той посочи, че са уточнени уврежданията и огнестрелните наранявания, довели до смъртта на шестимата. Той представи накратко и изводите от нея относно причините за смъртта на жертвите: 15-годишният - входно огнестрелно нараняване от упор в лявата слепоочна област; Николай Златков - сляпо огнестрелно нараняване в челната област; Ивайло Калушев - изстрел от упор в устната кухина. Установяването на давността на смъртта се прави на база ранни и трупни късни изменения. Така е уточнено, че 5 до 7 денонощия преди огледа е настъпила смъртта на тримата на Околчица“, изясни д-р Александров.

„Непълнолетният е бил с вплетени ръце при смъртта си, а оръжието на местопрестъплението е било само едно“, добави той. По ръцете на момчето няма частици от капсулите на оръжието, затова се предполага, че вероятно Калушев е произвел изстрелите.

Съдебномедицинското изследване не може категорично да установи дали е имало полов акт, тъй като при определени условия биологичните следи се разграждат много бързо. Това обясни съдебният медик, коментирайки резултатите от извършените експертизи.

По думите му наличието на семенна течност трудно може да бъде доказано, ако изследването не бъде направено в първите часове след евентуален полов акт с еякулация. Заради неблагоприятните условия сперматозоидите се разрушават бързо и след определен период установяването им може да се окаже невъзможно.

► Полови сношения?

При прегледите не са установени пресни травматични увреждания. При две от изследваните лица обаче е констатиран зеещ анален сфинктер и изглаждане на гънките на места. Експертът подчерта, че тази находка сама по себе си не е категорично доказателство за извършвани анални полови сношения. В същото време при изследваните не са установени заболявания или други патологични изменения, които биха могли да обяснят състоянието. Прегледът на наличната медицинска документация също не е дал данни за подобни заболявания.

Според съдебния медик установената находка би могла да бъде резултат от травматични увреждания, натрупвани във времето. При подобен процес мускулатурата на сфинктера може постепенно да се отпусне, а характерните гънки да се изгладят, без към момента на прегледа да има пресни травми.

Експертът отново уточни, че медицинската находка не позволява със 100% сигурност да се заключи, че причината са анални полови сношения. Тя обаче е обективно установена при извършените прегледи и трябва да бъде оценявана заедно с останалите доказателства по случая.

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► Трагедията под Околчица - двойно убийство и самоубийство

Инж. Николай Джуненски потвърди, че трите убийства под Околчица са извършени от Ивайло Калушев.

Един изстрел може да остави следи, които впоследствие да изглеждат като причинени от два отделни проектила, обясни той във връзка с изследването на оръжието, боеприпасите и следите по кемпера. По думите му намерените на мястото куршуми са плосковърхи и не са изцяло облечени с ризница. Куршумът се състои от сърцевина и ризница, която я обгръща. При попадане в твърда повърхност той може да се деформира и да се раздели на отделни части.

Експертът обясни, че при подобна деформация ризницата може да се отдели от сърцевината или самата тя да се разпадне на фрагменти. Така отделните части продължават движението си по раневия канал и впоследствие могат да бъдат открити като два отделни фрагмента, въпреки че първоначално са били част от един и същ куршум.

Според Джуненски подобен процес обяснява и част от следите по кемпера. При изстрел куршумът се е деформирал при преминаването през преградите на шибидаха и отделните му части са продължили движението си като самостоятелни фрагменти. По думите на експерта това може да създаде впечатление за повече от един изстрел, въпреки че първоначалният изстрел е бил един.

Той посочи, че по шибидаха на кемпера са установени транзиторни пробойни през горния и долния слой. Именно разделянето на куршума след срещата му с преграда е сред обясненията за наличието на повече отвори.

По отношение на друг от изследваните случаи експертът заяви, че е имало един изстрел, като куршумът не е напуснал тялото, а е останал в него. Джуненски посочи още, че използваното оръжие е револвер, 44 калибър. По думите му изстрелите в кемпера са произведени от Калушев, като последният изстрел е свързан със самоубийството му.

Експертът коментира и установените барутни микрочастици. Той обясни, че при изстрел частиците се движат заедно с барутните газове. При среща с преграда част от тях могат да се върнат обратно към стрелеца. Според Джуненски разположението на тези микрочастици е дало основание да се направи извод, че при последния изстрел револверът е бил държан с две ръце. Лявата ръка е представлявала преграда, върху която са попаднали върналите се частици, поради което те са установени именно там, а не върху дясната ръка.

► Контактът с Деян Илиев

Деян Илиев е бил проверен подробно още след откриването на телата на Петрохан, като към момента разследването е изключило негова съпричастност към деянията на Петрохан и Околчица, това съобщи началникът на отдел „Криминална полиция“ към ГДНП комисар Ангел Папалезов.

По думите му Илиев е бил разпитан още в деня, в който са открити телата на Петрохан. Заради първоначални съмнения за евентуална негова съпричастност са били иззети дрехите и телефонът му, както и видеорегистратори и други вещи, които е използвал. Извършено е било и претърсване на жилището му.

Впоследствие Илиев е бил разпитан повторно по реда на Наказателно-процесуалния кодекс. „Към момента е абсолютно изчистено, че той няма никаква съпричастност към извършените деяния на Петрохан и Околчица“, заяви Папалезов.

Комисарят коментира и заминаването на Илиев за Мексико. По думите му то не трябва да бъде определяно като бягство, а решението е било взето лично от него, без да е бил принуждаван. Илиев е отпътувал заедно с жената, с която живее на съпружески начала.

През следващите седмици и месеци разследващите са направили няколко опита да установят контакт с него. В крайна сметка комуникацията е била осъществена със съдействието на адвокатката, която Илиев е упълномощил да го представлява по досъдебното производство. Проведени са два разговора - предварителен и последващ, като в тях е участвал и защитникът му. Според Папалезов Илиев е дал подробни обяснения за живота на групата, отношенията си с отделните ѝ членове и собствената си версия за обстоятелствата, които биха могли да са довели до случилото се.

„Доста обстойно, пространно и обективно разказа за всички детайли по отношение на живота на тази група, отношенията си с всеки един от членовете ѝ и неговите виждания и мотиви какво би могло да се е случило във въпросните дни“, посочи комисарят.

По думите на Папалезов Илиев оказва съдействие на разследването винаги когато това е необходимо. Той е бил питан многократно дали се чувства застрашен, дали е получавал заплахи и дали има някакви притеснения за сигурността си, но категорично е отрекъл. Илиев е заявил както лично, така и чрез адвоката си, че остава готов да съдейства при необходимост от допълнителни въпроси и изясняване на факти и обстоятелства по разследването.

Прокуратурата: Загиналите при "Петрохан" са се самоубили. При случая "Околчица" има убийства и самоубийство

Криминалният психолог Росен Йорданов от своя страна изнесе данните от работата на екипа, изготвил комплексна експертиза, обхващаща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти. „Ивайло Калушев на 100% отговаря на преференциален, седуктивен, сексуален насилник. Целият му живот е бил с цел да камуфлира патологичното си влечение към подрастващи. Сектантско-окултната общност, създадена от него, както и политическите му връзки, са имали за цел да обслужват оцеляването му в парафизичен рай, той е определял всичко за всички. Инициатор и инспиратор на всички събития е той - Калушев е контролирал всеки от това общество“, заяви Йорданов.

По думите му Ивайло Калушев е бил единственият носител на цялата информация и мотиви за престъплението. „Само той е знаел какво ще се случи, а всеки един от останалите е бил частично информиран, имало е зони на достъп, както и измислени рангове и позиции. Правилата са гласяли, че ламата знае всичко. Калушев е имал намерение предварително да отнеме живота на своите последователи. Престъплението е имало много силно организирани елементи. Застанал е на входа на кемпера и е убил двете деца - вероятно най-напред Николай Златков, който е бил по-силен. Златков не е взел личното си оръжие в кемпера. Непълнолетният вероятно се е уплашил и затова се е свил и впоследствие е открит в тази поза. Общността им е функционирала от над 20 години, Калушев е успял да постигне голямо въздействие върху тези хора, защото е имал богат собствен опит, с нелек живот. Сексуалните му наклонности са били изключително тежки, имало е хомофобско отношение. Така е открил алтернативна среда на съществуване“, обясни още заключенията психологът.

► Хронология на трагедията

Припомняме, че на 2 февруари в района на хижа „Петрохан“ беше открита изгоряла постройка. В двора около хижата бяха намерени труповете на трима мъже, всички те - с огнестрелни рани, без видими следи от борба. На място работят криминалисти; районът остава отцепен за разследване. Това се разглежда като част от сложния случай „Петрохан - Околчица“. Ивайло Калушев, свързан с убитите, беше обявен за издирване заедно с още двама души.

Хижата е част от собственост, използвана от група хора, свързана с дейност по опазване на природата в този район, обединени в НПО-то „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ).

На 8 февруари в местност край връх Околчица във Врачанския Балкан беше открит високопроходим кемпер, в който са намерени труповете на тримата издирвани – Ивайло Калушев, Николай Златков и 15‑годишно момче. Те са открити мъртви, а криминалисти потвърждават, че вътре е имало стрелба.

Дни по-късно излязоха резултатите от аутопсиите на телата, открити в кемпера край Околчица. По разположението им и наличието на три гилзи и три проектила, вещите лица предположиха, че става дума за две убийства и едно самоубийство. В кемпера бяха намерени и огнестрелни оръжия, които според МВР са законно притежавани от един от загиналите.

Впоследствие прокуратурата представи допълнителни данни от експертизите за телата, открити край „Петрохан“. Експертизите потвърдиха, че тримата мъже, намерени в хижата, са починали от огнестрелни рани.

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На 18 февруари заместник апелативният прокурор на София Наталия Николова съобщи, че тримата мъже, намерени мъртви в хижата край „Петрохан“, са се самоубили. При останалите трима, чиито тела бяха открити в кемпер до връх Околчица, става дума за убийства и последвало самоубийство.

В началото на март Министерството на образованието и науката сезира прокуратурата за формата на обучение на 15‑годишното момче, което е една от жертвите край Околчица. Проверката установява, че ученикът е бил записан едновременно в две форми на обучение – редовна и самостоятелна.

Първоначално разследванията се водеха отделно от прокуратурите в София и Враца, но през март бяха обединени в едно производство заради установените връзки между шестимата и с цел цялостно изясняване на случая. Според прокуратурата основната им дейност е била свързана с хижата „Петрохан“, където са живели.

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Първоначалните резултати от аутопсиите на тримата, намерени в кемпера под Околчица, насочиха разследващите към версията за две последователни убийства и последвало самоубийство. По случая бяха назначени множество експертизи и бяха разпитани десетки свидетели. През юли прокуратурата реши да преустанови постоянната полицейска охрана около хижа „Петрохан“, след като прецени, че на този етап от разследването тя вече не е необходима за запазване на местопроизшествието и извършването на процесуални действия.

На 28 август стана ясно, че са готови още две ключови експертизи по разследването на смъртта на шестимата души, открити в района на хижа „Петрохан“ и под връх Околчица. Заключенията вече са предадени на Софийската окръжна прокуратура.

Едната експертиза е комплексна и обхваща съдебно-психологични, психиатрични, сексологични и теологични аспекти на случая. Документът е с обем от 157 страници и е изготвен от четирима вещи лица - психолози, психиатър и теолог.