Полицията в Монтана разследва жестоко нападение над 41-годишна жена. По случая е задържан 45-годишен мъж, който живеел с нея на семейни начала. По данни на прокуратурата в края на миналия месец мъжът я подстригал с електрическа бръснарска машинка.

Между 3 и 4 септември пък ѝ нанесъл телесна повреда, която временно е била опасна за живота ѝ. От полицията доппълниха, че задържаният ѝ е причинил и множество изгаряния с цигара по тялото и лицето на потърпевшата. По време на насилието я заплашил и с убийство. По случая се води разследване под ръководството на Районната прокуратура в Монтана. 45-годишният мъж е привлечен като обвиняем.

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С постановление на прокурор той е задържан за срок до 72 часа. Предстои прокуратурата да поиска от съда да го остави в ареста за постоянно.

Редактор: Габриела Павлова