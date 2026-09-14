Хиляди хора се събраха вечерта на 13 септември пред църквата „Света Троица“ в атинското предградие Никея, за да отдадат последна почит на популярния гръцки певец Йоргос Мазонакис, който почина на 9 септември на 54-годишна възраст.

Бдението започна в 19:30 ч. и продължи до ранните часове на днешния ден. Районът пред църквата вече беше препълнен два часа преди началото на бдението, тъй като почитатели пристигаха от Атина и други части на Гърция, а някои пътуваха със специално наети автобуси.

Thousands gathered outside the Holy Trinity Church in Nikaia, singing «Ώρες Μικρές» together as they said their final goodbye to Giorgos Mazonakis. 🇬🇷🕊️



His voice may be gone, but his music lives on in the voices of the people who loved him.



Αθάνατος. 🖤#GiorgosMazonakis… pic.twitter.com/XGnVyMCyQY — Greek City Times (@greekcitytimes) September 13, 2026

През цялата нощ опечалените пяха едни от най-известните песни на Мазонакис в емоционална почит към певец, чиято кариера продължи няколко десетилетия и чиято популярност обхвана три поколения.

Nikaia came to say goodbye. 🕊️🇬🇷



Hundreds of mourners filled the streets to farewell beloved Greek singer Giorgos Mazonakis, gathering outside the Holy Trinity Church as his final journey began.



A sea of people, flowers, tears and applause for a voice that touched generations… pic.twitter.com/GeWS3mTVs0 — Greek City Times (@greekcitytimes) September 14, 2026

Сред известните личности, които посетиха църквата, за да отдадат почит, бяха Анджела Димитриу, Анна Виси, Лакис Лазопулос и Зета Макрипулия. Много от тях са работили с Мазонакис през годините.

Полицията и други служби поставиха заграждения за контрол на тълпата, за да регулират потока от хора, а линейка на Националния център за спешна помощ (EKAB) остана пред църквата през цялата нощ.

Проверяват медицинския кабинет, в който Йоргос Мазонакис получил инфаркт

Изборът на църквата има особено значение, тъй като тя е храмът на квартала, в който Мазонакис е роден и израснал. Погребението на Мазонакис е насрочено за днес на Третото гробище в Атина, в Никея, а на него ще присъстват само роднини и близки приятели по желание на семейството. Семейството призова вместо венци опечалените да направят дарения за хуманитарната организация Humanity Greece.

Лекарите ще се явят пред съдия-следовател

Междувременно двамата лекари, срещу които са повдигнати обвинения във връзка със смъртта на Мазонакис, се очаква днес да се явят пред съдия-следовател, за да дадат показания за случилото се в частната клиника в атинския квартал "Колонаки", където певецът е получил сърдечен арест по време на плазмафереза.

Техните показания се смятат за ключови за разследването, тъй като властите се стремят да установят минута по минута какво се е случило преди сърдечния арест, кой е присъствал в клиниката, какви медицински процедури са били извършени и какво е било състоянието на Мазонакис в критичните минути преди смъртта му.

Арестуваха двамата лекари, в чийто кабинет почина певецът Йоргос Мазонакис

Мазонакис е починал малко след като е получил сърдечен арест по време на плазмафереза – процедура, при която кръвната плазма се отстранява, филтрира се и след това се връща обратно в организма.

Частната клиника, в която е бил лекуван, е рекламирала услуги, свързани с дълголетие и забавяне на стареенето, но не е била лицензирана да извършва конкретната процедура. Такава процедура може да се извършва единствено в напълно оборудвани болници.

След смъртта му Министерството на здравеопазването обяви планове за създаване на регулаторна рамка, която да урежда услугите, свързани с дълголетие, подмладяване и забавяне на стареенето.

Редактор: Цветина Петрова