Гръцките власти са започнали проверка на дейността на медицинския кабинет, в който популярният гръцки певец Йоргос Мазонакис получил инфаркт в сряда. Той бил незабавно откаран в болница, но лекарите не успели да се преборят за живота му. Музикантът си отиде на 54-годишна възраст.

Почина гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис

Екип на Атинския лекарски съюз, в присъствието на полиция и по разпореждане на прокуратурата, е пристигнал в кабинета в четвъртък, за да провери дали медиците там разполагат с разрешения за извършване на медицинската процедура, на която Мазонакис трябвало да се подложи. Късно в сряда са разпитани собственикът на клиниката - общопрактикуващ лекар, и съпругата му, която е гинеколог. Тя съобщила, че Мазонакис е бил подложен на плазмафереза. След разпита двамата медици били освободени.

Гръцкият певец Йоргос Мазонакис е настанен в психиатрична клиника

Министърът на здравеопазването Адонис Георгиадис заяви, че кабинетът е имал лиценз за обща медицинска дейност, а плазмафереза можело да се осъществява само от хематолог в обществена болница или в клиника с необходимия лиценз.

Редактор: Станимира Шикова