Гръцката полиция арестува двамата лекари, в чийто кабинет в атинския квартал „Колонаки“ получи сърдечен арест и по-късно почина известният певец Йоргос Мазонакис. Срещу тях е повдигнато обвинение за смъртоносно излагане на опасност, съобщи CNN Greece.

Двамата лекари, които са семейство и управляват медицинския кабинет, са дали нови показания пред полицията след продължило няколко часа претърсване на помещението. При акцията служители на т.нар. гръцко ФБР са иззели най-малко четири папки с документация, както и други материали.

Проверяват медицинския кабинет, в който Йоргос Мазонакис получил инфаркт

Иззетото е било поставено в сини торби с надпис „доказателства“ и откарано с автомобил на службите.

Според информация на CNN Greece прокуратурата разполага с важни материали, събрани в рамките на разследването на смъртта на Мазонакис. Сред тях е доклад на лекарска комисия, в който са описани изискванията за извършването на конкретната медицинска процедура в подобен кабинет и условията, които трябва да бъдат осигурени.

Разследващите анализират и записи от охранителни камери. Проверяват се предполагаеми противоречия между дадените показания за часа, в който певецът е пристигнал в кабинета, и заснетото от видеонаблюдението. Според информацията тези несъответствия налагат по-задълбочено изясняване на обстоятелствата около случая.

Мазонакис е починал внезапно, след като отишъл в кабинета в Колонаки за предварително планирана плазмафереза. Близките на изпълнителя ще подкрепят обвинението срещу двамата лекари, както и срещу всеки друг, за когото бъде установена отговорност за смъртта му.

Почина гръцката поп звезда Йоргос Мазонакис

Адвокатът на певеца Хараламбос Ликудис заяви, че семейството е решено да установи причината за смъртта и точните обстоятелства, при които Мазонакис е загубил живота си. „Не искам предварително да правя заключения или да приписвам отговорност. Трябва да направим всичко, предвидено в Наказателно-процесуалния кодекс, за да установим каква е причината за смъртта на Йоргос“, заяви адвокатът.

Като първа стъпка семейството е поискало назначаването на свой технически консултант, който да присъства на аутопсията на тялото на изпълнителя в петък.

Редактор: Цветина Петкова