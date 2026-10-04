Екипаж от Военновъздушните сили с хеликоптер „Кугър“ оказва помощ за потушаването на големия горски пожар, възникнал в землището на ивайлоградското село Горно Луково в област Хасково.

Военен хеликоптер „Кугър“ се включи в гасенето на горския пожар край Враца

Хеликоптерът излетя от авиобазата в Крумово в 16:47 часа и се насочи към засегнатите райони, съобщават от пресцентъра на Министерство на отбраната. Той ще извършва гасене от въздуха в помощ на екипите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.

Редактор: Станимира Шикова