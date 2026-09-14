Мъж е починал след сбиване и нападение с нож в Сунгурларе в неделя вечерта. Осем криминално проявени лица са задържани от полицията във връзка с трагедията.

По данни на полицията конфликтът започнал между две групи и впоследствие се пренесъл в двора на къща. Повод за скандала били стари жалби и спорове за коне, съобщиха от полицията.

При сбиването са пострадали петима души. 45-годишен мъж от Сунгурларе е издъхнал в линейката на път за болницата.

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Сред ранените са 65-годишна жена с разкъсно-контузна рана на главата, 15-годишно момче с прободна рана в гърба, 21-годишен мъж с прободна рана в рамото и разкъсан гръден мускул, както и 23-годишна жена със счупена лопатка и хематом на главата. Няма опасност за живота им.

По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Габриела Павлова