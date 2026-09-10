Банда от над 10 младежи нападна свой връстник в центъра на Пловдив в близост до голям търговски център. Потърпевшото момче било удряно с юмруци.

Свидетел подал сигнал на тел. 112 и на място пристигнала патрулка.

Жестоко нападение: Родители твърдят, че 13-годишният им син е пребит от 15-годишен в Пловдив

Служителите на реда издирили нападателите за броени минути, като ги отвели в Районното.

Били извикани и родителите им. По непотвърдена информация младежът, който бил посочен като основен инициатор на нападението, вече е освободен.

Пострадалото 13-годишно момче се е отървало само с охлузвания и натъртвания. От полицията уточниха, че младежите, участвали в масовото сбиване, нямат общо с групата на Младежкия хълм и не са членували в неонацисткия клуб.

Двете 13-годишни деца, между които е възникнал конфликт в търговски център, са имали предишни отношения и са си разменяли заплахи в интернет, съобщи началникът на Второ районно управление главен инспектор Димитър Костов.

По думите му децата не са съученици и предварително не са се уговаряли да се бият. Те са се срещнали случайно в мола, а причината, довела до ескалацията на напрежението, все още се изяснява. Според полицията това е първият случай, при който отношенията между двете деца са прераснали във физическо насилие.

Първоначално напрежението е възникнало в търговския център. Охраната е забелязала опасността от ескалация и е извела групите навън. След като са напуснали мола обаче, конфликтът между тях се е възобновил на пловдивски булевард.

Всички участници в конфликта са непълнолетни. Работата по случая продължава от служители на Детска педагогическа стая, а събраните материали са докладвани на Районната прокуратура.

Сигналът за случилото се е подаден от пълнолетния брат на едно от децата, които са били с двете компании. В полицията няма постъпили сигнали от други свидетели на инцидента. От МВР призовават хората, които са видели случилото се или разполагат с информация, да се свържат с органите на реда. Няма потвърдени данни конфликтът да е бил заснет, но от полицията не изключват възможността някой от присъстващите да е направил видеозапис.