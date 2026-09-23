Разследването на убийството на 40-годишния Павел Христов край Смолян е приключило. Окръжният прокурор Недко Симов, който наблюдава делото, заяви, че възнамерява да внесе обвинителен акт в съда срещу 42-годишния Ненчо Ненчев, предаде кореспондентът на БТА в Смолян Елена Павлова.

Материалите по досъдебното производство са докладвани на прокурора, който разполага с едномесечен срок за произнасяне. Симов обаче посочи, че очаква решението му да бъде взето по-рано.

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„Запознал съм се с всички доказателства по делото и смятам, че има достатъчно за виновността на обвиняемия в извършването на няколко престъпления“, заяви той. По думите му през последните месеци са били направени искания за събиране на допълнителни доказателства. Прокуратурата определя случая като дело с висок обществен интерес и твърди, че разследването е извършено обективно и в пълен обем.

Срещу Ненчев са повдигнати общо четири обвинения. Най-тежкото е за умишлено убийство, извършено с особена жестокост. Той е обвинен още в опит за отвличане и закана за убийство в условията на домашно насилие, както и в неизпълнение на съдебна заповед за защита от домашно насилие.

Част от производството обаче се очаква да бъде прекратена. Става въпрос за използването на технически устройства за проследяване на автомобилите на Павел Христов и Десислава Атанасова, която е бивша партньорка на обвиняемия.

Според прокурор Симов разследването установило празнота в законодателството, която не позволява да бъде поддържано обвинение за използването на подобни средства за проследяване. Той посочи, че проблемът ще бъде поставен пред институции, които разполагат със законодателна инициатива.

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Павел Христов беше убит вечерта на 21 септември 2025 г. в района на екопътека „Невястата“ край Смолян. Тялото му беше намерено на следващата сутрин на около 380 метра от паркинга при близкия параклис.

Според обвинението на 40-годишния мъж са нанесени 14 прободни рани с нож по лицето, главата, гръдния кош и крайниците.

По време на нападението с него била Десислава Атанасова, която преди това живяла с обвиняемия. Според разследването тя била напръскана с лютив спрей и закопчана с белезници, но успяла да избяга и да се скрие в гората.

След убийството Ненчев беше обявен за общодържавно издирване. Два дни по-късно – на 23 септември 2025 г., той беше открит и задържан в района на горска хижа край Чепеларе.

Редактор: Цветина Петкова