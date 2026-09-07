Не бих казал, че всички замесени в смъртта на Георги Кузев на Младежкия хълм в Пловдив са с повдигнати обвинения. Това е спекулативно на този етап от досъдебното производство. Това коментира в предаването „Здравей, България” адвокат Димитър Марковски.

Според него разследващите работят усилено, за да анализират голям обем от доказателства за кратък период от време. „Основните очевидци на побоя и хората, които са били в района, на този етап са разпитани. Разследването винаги може да установи допълнителни лица, които са минали случайно, забелязали са нещо”, коментира той.

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„За нас е важно да се изяснят няколко обстоятелства. Първото е кой е участвал най-активно в побоя. Всички казват, че е колективно мероприятие. Но от правна гледна точка е много важно да се установи кой е тарторът. Когато се установи кой има активна роля, какъв е неговият принос за настъпване на смъртта на Георги и бъде изведен пред останалите съучастници, тогава той трябва да понесе най-сериозна санкция”, каза Марковски. Той допълни, че има такова име, което е изведено пред другите.

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Граждански иск не може да се предявява в досъдебното производство, което е груба грешка, според адвокат Марковски. „Това практически унищожава интересите на пострадалите. Сами разбирате, че когато в досъдебното производство се заяви, че се предявява граждански иск, всички започват да търсят вратички по някакъв начин да се освободят от собствеността, към която може да бъде насочен гражданският иск, за да може да не се реализира такъв”, обясни юристът.

„Аз съм предприел действия за обезпечаване на иска, който семейството на Георги ще предяви. Надявам се прокуратурата и органите на разследването да ни окажат съдействие по този въпрос. Не съм коментирал конкретни параметри със сестрата на Георги, защото момичето най-вероятно ще ми остави това да бъде свързано с моята професионална преценка. Никога досега не е ставало въпрос колко струва животът на нейния брат. Под никаква форма”, каза Марковски.

Той обясни, че ще бъдат подадени различни граждански искове към всеки един от съизвършителите спрямо участието му. Според Марковски има достатъчно видеоматериал, който да ориентира за действията на всеки един от участниците.

Ако извършителите са непълнолетни, гражданските искове се предявяват към родителите, обясни адвокатът.

„Българинът струва по-малко от един хубав кон. За млад българин между 110 до 130-140 хиляди евро. За по-възрастен сме имали граждански искове до 100 хиляди евро, което е колкото един хубав западен автомобил”, коментира адвокат Марковски.

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Редактор: Ина Григорова