15-годишният младеж, задържан за убийството на Георги Кузев, остава за постоянно в ареста. Това реши Апелативният съд в града, след като младежът поиска поиска да излезе на свобода. Мотивът на магистратите е, че събраните до момента доказателства го уличават, че е нанасял ударите по 37-годишния мъж, който беше пребит до смърт на Младежкия хълм в Пловдив в началото на месец август.

15-годишният младеж поиска да излезе на свобода под надзора на родителите си. Адвокатът му заяви, че е съдействал на разследващите, като е направил самопризнания. „Смятам, че е възможно превъзпитанието на това дете и той няма място в ареста на следствения арест, тъй като се чувства много зле“, коментира защитата му.

Според прокуратурата непълнолетният е признал само за два от ударите, а те са били повече. „Той също е участвал в побоя, който е бил нанесен над 50 минути над пострадалия. Ритал го е с кубинките, съответно е снимал“, заяви наблюдаващият прокурор.

Освен това днес стана ясно, че един от тримата новозадържани също е поискал да бъде променена мярката му за неотклонение от „задържане под стража“ в по-лека, но неговият адвокат е изпуснал законоустановения срок да подаде жалбата за това. Ще се насрочи допълнително заседание следващата седмица, за да реши Окръжният съд дали тази жалба да бъде допусната за разглеждане.

Съдебното заседание днес протече под звуците на протести и освирквания пред Съдебната палата. Гражданите скандираха „Справедливост“ и „Убийци“. Те поискаха справедливост, както и да бъдат наложени най-тежките присъди на всички, които са участвали до момента в убийството на 37-годишния мъж. Според гражданите не всички са задържани към този момент, има и още, които се виждат от видеоклиповете, разпространени в социалните мрежи.

Протестът с искане на справедливост идва месец след убийството на Георги Кузев и започна с едноминутно мълчание в памет на 37-годишния мъж. Негови близки се събраха пред Съдебната палата, където Апелативният съд разгледа жалбата на един от тримата нови задържани по случая.

Те са непълнолетни - две момчета на 17 години и едно на 15, които първоначално са били разпитани като свидетели. След анализ на видеозаписите и нови показания, прокуратурата е преценила, че има достатъчно доказателства и за тяхното участие в побоя.

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Така обвиняемите за убийството вече са осем - шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години, като всички са с най-тежката мярка за неотклонение - „задържане под стража“ и с обвинение за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост.

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Атанас Бояджиев е юрист и организатор на протеста. „Искаме справедлив процес. Смятаме, че не всички, които са участвали в убийството му, са в ареста. Прокуратурата дължи отговори към обществото”, заяви той.

Той обясни, че има още четирима, които се разхождат около и се вижда ясно, че има лица, които изглеждат пълнолетни на външен вид. Подписката, която правят те е за отваряне на чл. 63 от НК, за да се премахне редуцирането на присъди, които са извършени от непълнолетни.

„Наказанията, които трябва да понесат те, са най-тежките. Те трябва да бъдат същите като един пълнолетен гражданин. Няма как едни ученици и деца да бъдат убийци. Тази жестокост се предизвиква от обществото. Вкъщи в децата са по един начин”, смята протестираща, която е и учител.

Сред протестиращите имаше и мнения, че родителите също трябва да поемат вина за случилото се. „След като законът не може да бъде адекватен към непълнолетните, следва да поемат вината те. Семейството е основен виновник, за да се случи това”, смята една от протестиращите.