Единият от непълнолетните, задържани в края на август за убийството на Младежкия хълм в Пловдив, е обжалвал ареста си. Младежът е на 16 години. Жалбата на 16-годишния ще бъде разгледана от Апелативния съд в Пловдив в четвъртък.

Първоначално той и двама 17-годишни бяха привлечени като обвиняеми и задържани за умишленото убийство на 37-годишния Георги Кузев. По-късно Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста и трима други обвиняеми - две 17-годишни момчета и едно на 15 години. Първоначално те са разпитани като свидетели, но след анализ на видеозаписите и новите показания прокуратурата преценила, че има достатъчно доказателства и за тяхното участие в побоя. Така обвиняемите за убийството вече са осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Спрямо петима от тях по-рано беше взета от съда мярка за неотклонение "задържане под стража".

Още трима непълнолетни остават в ареста за убийството на Георги Кузев (СНИМКИ)

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Редактор: Дарина Методиева