61-годишен мъж е задържан заради телефонни заплахи към 52-годишен мъж, който по това време се е намирал в болница в Стара Загора, съобщава DarikNews.bg .

Сигналът е подаден около 09:30 ч. на 7 септември във Второ РУ в града. Хоспитализираният съобщил, че е бил заплашван по телефона от друг мъж, докато е бил на лечение.

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На място е изпратен полицейски екип. След проведени оперативно-издирвателни действия служителите установили предполагаемия извършител – 61-годишен мъж, който е задържан. По случая е образувано досъдебно производство.

Редактор: Никола Тунев