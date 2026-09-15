Седем локации, които се превръщат в сцена на криминалните случаи на авторката

От Девън и Лондон до Нил и Петра, пътуванията на Агата Кристи оформят някои от най-известните мистерии в света. Днес пътешественици все още следват нейните стъпки, разказва "Би Би Си".

Петдесет години след смъртта ѝ през 1976 г. голямата писателка остава безспорната кралица на криминалния роман. Книгите ѝ са продадени в над два милиарда екземпляра по целия свят, а влиянието ѝ се простира от японската криминална литература до съвременните холивудски филми. А днес светът отбелязва 136-ата годишнина от рождението ѝ.

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Кристи е била и запален пътешественик. Първото ѝ пътуване извън Великобритания е до Египет, когато е на 18 години. През 1922 г. тя и първият ѝ съпруг - Арчибалд Кристи, предприемат околосветско пътешествие - 10-месечно пътуване от Великобритания през Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и Канада.

Това оказва влияние върху най-известните ѝ романи – от египетските круизи по река Нил, които вдъхновяват „Смърт край Нил“, до пътуванията с влак, превърнали се в „Убийство в Ориент експрес“. А за Кристи влаковете и корабите са идеалната сцена за убийства.

„Тя осъзнава, че превозните средства събират хора, които обикновено не биха били на едно място. И че те всъщност имат достъп до повече и по-разнообразна информация, отколкото в други ситуации, въпреки изолацията“, казва д-р Мишел Казмър, професор и декан в Държавния университет на Флорида и водещ експерт по Агата Кристи.

Седем места по света, където пътешествениците могат да се докоснат до живота и творчеството на Агата Кристи

Южен Девън, Обединеното кралство

Кристи е родена в Торки, а Английската ривиера заема важно място както в живота, така и в историите ѝ. Нейният дом, Greenway House на река Дарт, днес е музей, изпълнен с мебели и любопитни предмети. Тук има и библиотека с множество първи издания на нейните книги.

В близкия Дартмур се намира Moorland Hotel, където Кристи е била отседнала, докато е писала първия си роман.

Посетителите могат да изминат Agatha Christie Mile в Торки – маршрут, който обхваща много места, намерили отражение в книгите ѝ. Сред спирките са The Imperial Hotel – посещаван както от Еркюл Поаро, така и от Джейн Марпъл – и Музеят в Торки, където се намира единствената в Обединеното кралство специализирана галерия, посветена на Агата Кристи. 

агата кристиСнимка: Остров Бърг

Едно от емблематичните места е остров Бърг, разположен край бреговете на Южен Девън и вдъхновил зловещото място на действието в „И никой не остана“. „Остров Бърг е забележително място“, казва Мат Нюбъри, творчески директор на Международния фестивал „Агата Кристи“. „Той се отделя от сушата два пъти дневно заради приливите и понякога е описван като остров на непълен работен ден". Ар деко хотелът на острова, където Кристи е отсядала, по-късно се превръща в зловещото имение в романа.

Международният фестивал „Агата Кристи“, който тази година ще се проведе между 12–20 септември 2026 г., отбелязва връзката на Кристи с Девън чрез лекции, обиколки и интерактивни събития. 

► Лондон, Обединеното кралство

До 30-те години на XX век Агата Кристи притежава осем къщи, шест от които в Лондон. Една от най-известните е 58 Sheffield Terrace, където живее повече от пет години.

Следва 22 Cresswell Place, която купува след развода с първия си съпруг.

Много от нейните герои, включително Поаро, прекарват много време в Лондон. Пешеходна обиколка, посветена на Агата Кристи, представя различни места от нейните романи, а театърът St Martin's Theatre в Уест Енд е "домакин" на "Капан за мишки" (The Mousetrap), известна като най-дълго поставяната на сцена пиеса в света. Тя има неочакван край, който публиката традиционно е помолена да не разкрива.

агата кристиСнимка: Лондон, Великобритания, театър „Сейнт Мартинс“ в Уест Енд, където се представя „Капанът за мишки“ на Агата Кристи, iStock

По време на Втората световна война Кристи работи в University College Hospital в Лондон, като пише по два романа годишно, наред със задълженията си като помощник-фармацевт – опит, който ѝ дава ценни познания за отровите. Тя живее в Lawn Road Flats (известни още като Isokon Flats) в Белсайз Парк.

► Луксор и Асуан, Египет

Кристи посещава Египет за първи път през 1908 г., отсядайки с майка си в хотел „Кайро Мариот“ (Cairo Marriott Hotel). Години по-късно тя редовно пътува до страната, придружавайки втория си съпруг - археолога Макс Малоуан, по време на разкопки. Тези пътешествия водят до създаването на „Смърт край Нил“, чието действие се развива на борда на круизен кораб. Плавателният съд, вдъхновил романа, е параходът „Судан“. Той плава между Асуан и Луксор от 1885 г. – за щастие - без съобщения за убийства на борда.

Действието на романа „Смъртта идва като завършек“ се развива изцяло в древния египетски град Тива

агата кристиСнимка: Храмовият комплекс Карнак, iStock

Пътешествениците могат да разгледат храмовия комплекс Карнак и храмовия комплекс Дендера близо до Луксор, включително храма на Хатор, споменат в книгата.

агата кристиСнимка: Храмовият комплеск Дендра, iStock

Близо до Асуан се намират храмовете Филе и монументалният комплекс Абу Симбел, който е мястото на опит за убийство в „Смърт край Нил“.

агата кристиСнимка: Монументалният комплекс Абу Симбел, iStock

Кристи често е отсядала в Зимния дворец в Луксор и в Old Cataract в Асуан, докато е писала книгите си. Последният дори предлага апартамент „Агата Кристи“, където гостите могат да се насладят на същите гледки към Нил, които е виждала и тя, докато е писала. 

► Истанбул, Турция 

"Ориент Експрес" заема специално място в живота на Кристи. Това е първото самостоятелно пътуване, което тя предприема след развода си през 1928 г. По-късно пътува често с влака заедно с Малоуан. Оригиналната композиция, увековечен в романа ѝ „Убийство в Ориент Експрес“, спира да се движи през 2009 г., но луксозният "Ориент Експрес Венеция-Симплон" сега пресъздава пътуването, използвайки реставрирани вагони от 20-те години на миналия век.

агата кристиСнимка: iStock

В Истанбул посетителите могат да разгледат гара Сиркеджи, оригиналната крайна спирка на "Ориент Експрес". Нейният железопътен музей съхранява епохата чрез старинни сувенири, включително шапки на персонала, табели на влаковете и дори реконструиран вагон-ресторант.

агата кристиСнимка: iStock

Кристи пише „Убийство в Ориент Експрес“, докато отсяда в хотел „Пера Палас“ (Pera Palace Hotel) в Истанбул, построен през 1892 г., за да побере пристигащите пътници от влака. Хотелът все още отбелязва литературната си връзка с апартамента на Агата Кристи, обзаведен с предмети от епохата, като например пишеща машина „Ъндърууд“. 

агата кристиСнимка: iStock

► Кейптаун, Южна Африка

Кристи и първият ѝ съпруг са сърфирали в Южна Африка по време на Голямото турне през 1922 г., казва Казмер. „Така сърфирането е намерило своето място в книгата „Мъжът в кафявия костюм“, допълва той. 

Кристи сърфира на плажа Муйзенберг в Кейптаун.

агата кристиСнимка: iStock

Тя отсяда в хотел "Маунт Нелсън" (Mount Nelson Hotel), известен с розовата си фасада и гледката към планината Тейбъл.

агата кристиСнимка: iStock

Тя посещава и Парламента като официален гост – място, което съвременните пътешественици могат да посетят с екскурзовод. Разглежда историческите винарски имения на Констанция, включително това, което сега е имението Бошендал.

► Барбадос 

За разлика от странстващия Поаро, когото Кристи изпраща в Близкия изток и Европа, мис Марпъл пътува извън Великобритания само веднъж. Карибска мистерия, вдъхновена от пътуването на Кристи до Барбадос през 1956 г., се развива на измисления остров Сен Онор.

агата кристиСнимка: iStock

Авторката е била отседнала в Coral Reef Club, който по-късно е превърнала в измислен хотел Miss Marple's Golden Palms Resort. Днес семейният имот все още е запазил атмосферата на класическа английска селска къща, пренесена в тропиците. Посетителите могат да сърфират в залива Фрайтс (Freights Bay) или в Суп Боул (Soupbowl surf), както би правила любителката на сърфа Кристи, да се отпуснат на плажа на острова в стила на мис Марпъл или да се насладят на пуншовете в местните заведения.

агата кристиСнимка: Суп Боул, iStock

► Петра, Йордания

Много преди Петра да стане известна като място за снимки на „Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход“, Кристи я използва като декор за убийство. Романът ѝ „Среща със смъртта“ проследява пътуването на семейство от Йерусалим до Петра.

агата кристиСнимка: iStock

Йорданският „Град на розите“ е боядисан в зловещи тонове, а тясно дефиле Сик се превръща в „долина на смъртта“.

агата кристиСнимка: iStock

Посетителите могат да се разходят от древния Ал-Хазне (Съкровищницата) до съвременния музей Петра, да се изкачат до манастира или до Високото място за жертвоприношение, както са правили героите на Кристи. А оттам се ракрива птичи поглед към древния град. Интересно е и осветеното с фенери събитие, известно като „Петра през нощта“, което e уловено от Кристи в романа ѝ.

Редактор: Цветина Петрова
Източник: "Би Би Си"

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