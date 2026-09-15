От Девън и Лондон до Нил и Петра, пътуванията на Агата Кристи оформят някои от най-известните мистерии в света. Днес пътешественици все още следват нейните стъпки, разказва "Би Би Си" .

Петдесет години след смъртта ѝ през 1976 г. голямата писателка остава безспорната кралица на криминалния роман. Книгите ѝ са продадени в над два милиарда екземпляра по целия свят, а влиянието ѝ се простира от японската криминална литература до съвременните холивудски филми. А днес светът отбелязва 136-ата годишнина от рождението ѝ.

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Кристи е била и запален пътешественик. Първото ѝ пътуване извън Великобритания е до Египет, когато е на 18 години. През 1922 г. тя и първият ѝ съпруг - Арчибалд Кристи, предприемат околосветско пътешествие - 10-месечно пътуване от Великобритания през Южна Африка, Австралия, Нова Зеландия и Канада.

🌍 In 1922 Christie embarked on a 10-month voyage around the world which inspired many of her future novels. Discover her travels: https://t.co/AHUg8eKfws

📷© The Christie Archive Trust pic.twitter.com/fCYK9OgzYe — Agatha Christie (@agathachristie) March 4, 2024

Това оказва влияние върху най-известните ѝ романи – от египетските круизи по река Нил, които вдъхновяват „Смърт край Нил“, до пътуванията с влак, превърнали се в „Убийство в Ориент експрес“. А за Кристи влаковете и корабите са идеалната сцена за убийства.

Agatha Christie in Paris, 1957. pic.twitter.com/OycfI19iZ6 — Roger Boylan (@BoylanRoger) March 15, 2026

„Тя осъзнава, че превозните средства събират хора, които обикновено не биха били на едно място. И че те всъщност имат достъп до повече и по-разнообразна информация, отколкото в други ситуации, въпреки изолацията“, казва д-р Мишел Казмър, професор и декан в Държавния университет на Флорида и водещ експерт по Агата Кристи.

♦ Седем места по света, където пътешествениците могат да се докоснат до живота и творчеството на Агата Кристи

► Южен Девън, Обединеното кралство

Кристи е родена в Торки, а Английската ривиера заема важно място както в живота, така и в историите ѝ. Нейният дом, Greenway House на река Дарт, днес е музей, изпълнен с мебели и любопитни предмети. Тук има и библиотека с множество първи издания на нейните книги.

@clarebalding visits Greenway House, Agatha Christie's holiday home on the idyllic River Dart and a treasure trove for fans of the world's best-selling novelist ever ✍️ 📖



📺 Tales From The Riverbank, Thursday 8m pic.twitter.com/nNp7enpQOx — Channel 5 (@channel5_tv) February 19, 2025

В близкия Дартмур се намира Moorland Hotel, където Кристи е била отседнала, докато е писала първия си роман.

Посетителите могат да изминат Agatha Christie Mile в Торки – маршрут, който обхваща много места, намерили отражение в книгите ѝ. Сред спирките са The Imperial Hotel – посещаван както от Еркюл Поаро, така и от Джейн Марпъл – и Музеят в Торки, където се намира единствената в Обединеното кралство специализирана галерия, посветена на Агата Кристи.

Снимка: Остров Бърг

Едно от емблематичните места е остров Бърг, разположен край бреговете на Южен Девън и вдъхновил зловещото място на действието в „И никой не остана“. „Остров Бърг е забележително място“, казва Мат Нюбъри, творчески директор на Международния фестивал „Агата Кристи“. „Той се отделя от сушата два пъти дневно заради приливите и понякога е описван като остров на непълен работен ден". Ар деко хотелът на острова, където Кристи е отсядала, по-късно се превръща в зловещото имение в романа.

Международният фестивал „Агата Кристи“, който тази година ще се проведе между 12–20 септември 2026 г., отбелязва връзката на Кристи с Девън чрез лекции, обиколки и интерактивни събития.

► Лондон, Обединеното кралство

До 30-те години на XX век Агата Кристи притежава осем къщи, шест от които в Лондон. Една от най-известните е 58 Sheffield Terrace, където живее повече от пет години.

Следва 22 Cresswell Place, която купува след развода с първия си съпруг.

Много от нейните герои, включително Поаро, прекарват много време в Лондон. Пешеходна обиколка, посветена на Агата Кристи, представя различни места от нейните романи, а театърът St Martin's Theatre в Уест Енд е "домакин" на "Капан за мишки" (The Mousetrap), известна като най-дълго поставяната на сцена пиеса в света. Тя има неочакван край, който публиката традиционно е помолена да не разкрива.

Снимка: Лондон, Великобритания, театър „Сейнт Мартинс“ в Уест Енд, където се представя „Капанът за мишки“ на Агата Кристи, iStock

По време на Втората световна война Кристи работи в University College Hospital в Лондон, като пише по два романа годишно, наред със задълженията си като помощник-фармацевт – опит, който ѝ дава ценни познания за отровите. Тя живее в Lawn Road Flats (известни още като Isokon Flats) в Белсайз Парк.

► Луксор и Асуан, Египет

Кристи посещава Египет за първи път през 1908 г., отсядайки с майка си в хотел „Кайро Мариот“ (Cairo Marriott Hotel). Години по-късно тя редовно пътува до страната, придружавайки втория си съпруг - археолога Макс Малоуан, по време на разкопки. Тези пътешествия водят до създаването на „Смърт край Нил“, чието действие се развива на борда на круизен кораб. Плавателният съд, вдъхновил романа, е параходът „Судан“. Той плава между Асуан и Луксор от 1885 г. – за щастие - без съобщения за убийства на борда.

Действието на романа „Смъртта идва като завършек“ се развива изцяло в древния египетски град Тива.

Снимка: Храмовият комплекс Карнак, iStock

Пътешествениците могат да разгледат храмовия комплекс Карнак и храмовия комплекс Дендера близо до Луксор, включително храма на Хатор, споменат в книгата.

Снимка: Храмовият комплеск Дендра, iStock

Близо до Асуан се намират храмовете Филе и монументалният комплекс Абу Симбел, който е мястото на опит за убийство в „Смърт край Нил“.

Снимка: Монументалният комплекс Абу Симбел, iStock

Кристи често е отсядала в Зимния дворец в Луксор и в Old Cataract в Асуан, докато е писала книгите си. Последният дори предлага апартамент „Агата Кристи“, където гостите могат да се насладят на същите гледки към Нил, които е виждала и тя, докато е писала.

► Истанбул, Турция

"Ориент Експрес" заема специално място в живота на Кристи. Това е първото самостоятелно пътуване, което тя предприема след развода си през 1928 г. По-късно пътува често с влака заедно с Малоуан. Оригиналната композиция, увековечен в романа ѝ „Убийство в Ориент Експрес“, спира да се движи през 2009 г., но луксозният "Ориент Експрес Венеция-Симплон" сега пресъздава пътуването, използвайки реставрирани вагони от 20-те години на миналия век.

Снимка: iStock

В Истанбул посетителите могат да разгледат гара Сиркеджи, оригиналната крайна спирка на "Ориент Експрес". Нейният железопътен музей съхранява епохата чрез старинни сувенири, включително шапки на персонала, табели на влаковете и дори реконструиран вагон-ресторант.

Снимка: iStock

Кристи пише „Убийство в Ориент Експрес“, докато отсяда в хотел „Пера Палас“ (Pera Palace Hotel) в Истанбул, построен през 1892 г., за да побере пристигащите пътници от влака. Хотелът все още отбелязва литературната си връзка с апартамента на Агата Кристи, обзаведен с предмети от епохата, като например пишеща машина „Ъндърууд“.

Снимка: iStock

► Кейптаун, Южна Африка

Кристи и първият ѝ съпруг са сърфирали в Южна Африка по време на Голямото турне през 1922 г., казва Казмер. „Така сърфирането е намерило своето място в книгата „Мъжът в кафявия костюм“, допълва той.

Queen of Crime 👑 Bestselling author 🖊️ Keen surfer 🏄



12th January 2026 marks 50 years since Agatha Christie's passing. We are lucky enough to celebrate her stories, hobbies, life and legacy every day here at Agatha Christie Ltd.



So we want to know, if you could invite the… pic.twitter.com/2ueU6YtAW5 — Agatha Christie (@agathachristie) January 12, 2026

Кристи сърфира на плажа Муйзенберг в Кейптаун.

Снимка: iStock

Тя отсяда в хотел "Маунт Нелсън" (Mount Nelson Hotel), известен с розовата си фасада и гледката към планината Тейбъл.

Снимка: iStock

Тя посещава и Парламента като официален гост – място, което съвременните пътешественици могат да посетят с екскурзовод. Разглежда историческите винарски имения на Констанция, включително това, което сега е имението Бошендал.

► Барбадос

За разлика от странстващия Поаро, когото Кристи изпраща в Близкия изток и Европа, мис Марпъл пътува извън Великобритания само веднъж. Карибска мистерия, вдъхновена от пътуването на Кристи до Барбадос през 1956 г., се развива на измисления остров Сен Онор.

Снимка: iStock

Авторката е била отседнала в Coral Reef Club, който по-късно е превърнала в измислен хотел Miss Marple's Golden Palms Resort. Днес семейният имот все още е запазил атмосферата на класическа английска селска къща, пренесена в тропиците. Посетителите могат да сърфират в залива Фрайтс (Freights Bay) или в Суп Боул (Soupbowl surf), както би правила любителката на сърфа Кристи, да се отпуснат на плажа на острова в стила на мис Марпъл или да се насладят на пуншовете в местните заведения.

Снимка: Суп Боул, iStock

► Петра, Йордания

Много преди Петра да стане известна като място за снимки на „Индиана Джоунс и Последният кръстоносен поход“, Кристи я използва като декор за убийство. Романът ѝ „Среща със смъртта“ проследява пътуването на семейство от Йерусалим до Петра.

Снимка: iStock

Йорданският „Град на розите“ е боядисан в зловещи тонове, а тясно дефиле Сик се превръща в „долина на смъртта“.

Снимка: iStock

Посетителите могат да се разходят от древния Ал-Хазне (Съкровищницата) до съвременния музей Петра, да се изкачат до манастира или до Високото място за жертвоприношение, както са правили героите на Кристи. А оттам се ракрива птичи поглед към древния град. Интересно е и осветеното с фенери събитие, известно като „Петра през нощта“, което e уловено от Кристи в романа ѝ.

Редактор: Цветина Петрова