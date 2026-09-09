Полицай застреля съпругата си, работеща като учителка, на работното ѝ място в детска градина в Тайланд. Инцидентът станал в провинция Чонбури, южно от Банкок, съобщиха местните власти.

След стрелбата нападателят се върнал в дома си, заяви държавният служител Саян Кломаон. Всички деца са в безопасност и са били своевременно прибрани от детското заведение от своите близки.

Един ранен при стрелба в начално училище в американския щат Вирджиния

Редактор: Мария Барабашка