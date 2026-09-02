Един човек е ранен при стрелба в начално училище в американския щат Вирджиния днес, съобщи представител на властите, който е присъствал на мястото, предаде "Асошиейтед прес". Той потвърди, че няма пострадали деца.

Джим Ууд, член на градския съвет на Уейнсбъро, заяви в телефонно интервю за АП, че стрелбата е била изолирано събитие и нападателят повече не представлява заплаха. Той отказа да даде повече подробности за заподозрения стрелец.

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Ууд уточни, че децата вече са при семействата си. Пострадалият е откаран в болница с наранявания, които не се смятат за животозастрашаващи.

Говорителката на щатската полиция на Вирджиния Робин Лоусън също потвърди, че е пострадал един възрастен, но няма ранени деца.

Ууд каза също, че не може да идентифицира нападателя, нито да потвърди каква е връзката между него и жертвата.

Редактор: Ивета Костадинова