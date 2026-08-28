Окръжният съд в Пловдив остави за постоянно в ареста и тримата нови обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев от Кричим на Младежкия хълм. Става дума за две 17-годишни момчета и едно на 15 години, които първоначално са били разпитани като свидетели, но след анализ на видеозаписите и новите показания прокуратурата е преценила, че има достатъчно доказателства и за тяхното участие в побоя.

Така обвиняемите за убийството вече са осем – шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години. Първите петима също са с най-тежката мярка „задържане под стража“.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Делото за мерките на новите трима обвиняеми беше разгледано при закрити врата заради непълнолетието им. Прокуратурата поиска и тримата да останат в ареста. Прокурор Костадин Паскалев от Окръжна прокуратура – Пловдив заяви след заседанието, че според обвинението събраните доказателства са достатъчни, за да се направи обосновано предположение за участието на тримата в престъплението.

„Поддържах отправеното от мен искане за вземане на най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража“ по отношение на тримата привлечени вчера като обвиняеми непълнолетни лица. Смятам, че има достатъчно доказателства в тази насока“, заяви прокурорът.

Той подчерта, че възрастта им предполага различна наказателна отговорност при евентуално осъждане, но повдигнатото обвинение е достатъчно тежко, за да обоснове искането за най-тежката мярка.

Обвинението разполага със свидетелски показания, видеозаписи от различни устройства и ракурси, както и материали от извършените огледи. Част от обвиняемите са дали и обяснения, които според прокуратурата допринасят за формирането на обоснованото предположение за участието им.

Прокурор Паскалев обясни, че видеозаписите показват случилото се от различни позиции и по приблизително едно и също време. Предстои техническа експертиза, която да ги синхронизира и да даде още по-точна картина кой къде се е намирал и какво е извършвал. По думите му, обаче, и наличните към момента записи позволяват отделните участници да бъдат различени.

Ново обстоятелство по разследването са и следите от човешка кръв, открити върху част от дрехите и обувките на новите обвиняеми. Прокуратурата уточни, че към момента експертизата все още не е установила категорично дали кръвта е на Георги Кузев. Това предстои да бъде изяснено с допълнително изследване.

Съдията по делото поясни, че никой от задържаните е нямал рани, а единствено жертвата и направи предположение, че кръвта е на убития, но заяви, че очаква експертиза да каже с точност дали е така. Прокурорът обясни, че пълната експертиза се очаква в началото на следващия месец. Тогава разследващите ще имат по-точна информация за произхода на намерената кръв.

Прокуратурата ще поиска постоянен арест за още трима младежи заради убийството на Младежкия хълм

Прокуратурата разкри и как се е стигнало до привличането на още трима обвиняеми. При първоначалния етап на разследването петима от участниците са били определени като най-ясно различими и най-активни по време на побоя. След последващ преглед на записите и допълнителни разпити обаче станало ясно, че и тримата, които тогава били свидетели, са участвали във физическата саморазправа.

„Те не са отричали, че и те са участвали в боя, като всеки гледа да омаловажи своето участие с: „Аз го ритнах леко, аз го настъпих леко, аз го ударих леко“, заяви прокурорът. Според държавното обвинение при подобно престъпление не се търси един конкретен „фатален удар“.

„Това е участие в престъплението. Както ви казах, тук ние не изследваме кой е фаталният удар, защото няма фатален удар. Тук ударите са множество, с наслагвания, и поради тази причина се е стигнало до летален край“, обясни Паскалев.

По данни на прокуратурата на мястото през различните моменти са присъствали общо около 10–12 души. Групата не е била постоянно в един и същи състав – някои са идвали, а други са си тръгвали. В определен момент младежите са се разделили на две групи, докато търсели Георги. Първата, която го намерила, започнала побоя, а след това пристигнала и втората група и част от нея също се включила.

Снимка: Илиян Велков, NOVA

Адвокат Алтай Куцев, който защитава един от 17-годишните обвиняеми, представи различна версия за поведението на клиента си.

„Отишли са да накажат педофил. Не по начина, по който трябва – това е безспорно. Но когато е видял, че ескалира напрежението, той се е отдръпнал. Той се е опитал да ги спре. Искал да вика полиция“, заяви защитникът. Адвокатът категорично посочи, че дори младежите да са вярвали, че срещу тях стои човек, извършил престъпление, това не оправдава саморазправата. По думите му средата и приятелският кръг са оказали влияние върху поведението на 17-годишния. Защитникът каза още, че родителите на момчето са се опитвали и преди да го отделят от компанията му, включително чрез смяна на училището.

Адвокат Куцев заяви, че на този етап няма да обжалва мярката на своя клиент, защото иска първо да бъдат събрани още доказателства и да се изясни конкретното участие на всеки от младежите. Той оспори и твърдението, че по дрехите на неговия клиент е намерена кръв. По думите му при защитавания от него младеж няма такива следи нито по обувките, нито по дрехите. Той твърди, че 17-годишният сам е признал, че е ритнал Георги два пъти в областта на глезените и по-късно доброволно е дал показания за случилото се.

Съдът обаче прие, че тежестта и начинът на извършване на престъплението сочат висока степен на обществена опасност. В мотивите си съдебният състав подчерта предварителната организация, координираното поведение на участниците, продължителността на случилото се и начина, по който е реализирано нападението.

Съдът отчете и данните за възможна свързаност на част от обвиняемите с формирования, насочени към посегателства на расова или друга основа. Според магистратите добрите характеристични данни и чистото съдебно минало на непълнолетните не са достатъчни, за да бъде определена по-лека мярка.

„Единствено мярката за неотклонение „задържане под стража“ се явява адекватна в случая, тъй като единствено тя би могла да ограничи възможността на обвиняемите за свободно придвижване и извършване на противоправни прояви“, посочи съдът.

Тримата нови обвиняеми остават в ареста. Определението може да бъде обжалвано и протестирано пред Апелативния съд в Пловдив в тридневен срок. При постъпила жалба или протест делото ще бъде разгледано от следващата инстанция през следващата седмица.

Обвинението срещу непълнолетните е за умишлено убийство в съучастие, извършено по особено мъчителен начин и с особена жестокост. Разследването продължава, като предстои експертизите и видеоматериалите да дадат още по-точна картина за действията на всеки от участниците.