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Обвиняемите за смъртта на 37-годишния Георги Кузев в Пловдив вече са осем непълнолетни
Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за тримата непълнолетни младежи, обвинени вчера за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години, а един е на 15.
Според държавното обвинение е установено, че те също са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.
Още трима непълнолетни са обвинени за убийството край Младежкия хълм в Пловдив
Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни – шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях съдът по-рано постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.Редактор: Мария Барабашка
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