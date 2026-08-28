Окръжната прокуратура в Пловдив ще поиска постоянен арест за тримата непълнолетни младежи, обвинени вчера за убийството на Георги Кузев на Младежкия хълм. Двама от тях са на 17 години, а един е на 15.

Според държавното обвинение е установено, че те също са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Още трима непълнолетни са обвинени за убийството край Младежкия хълм в Пловдив

Към момента по делото обвиняемите са вече осем непълнолетни – шест момчета и две момичета. Спрямо петима от тях съдът по-рано постанови най-тежката мярка за неотклонение „задържане под стража”.

Редактор: Мария Барабашка