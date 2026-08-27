Още трима непълнолетни са привлечени като обвиняеми за убийството на 37-годишния Георги Кузев в района на Младежкия хълм в Пловдив. Така обвиняемите по случая вече са общо осем - шест момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години, съобщиха от Окръжната прокуратура.

Новите обвиняеми са две момчета на 17 години и едно на 15. Според разследващите има достатъчно данни, че те също са участвали в побоя над жертвата на 4 август заедно с останалите петима младежи, които бяха обвинени два дни след престъплението.

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До новите обвинения се е стигнало след анализ на свидетелски показания и видеозаписи. Назначена експертиза е установила и петна от човешка кръв по дрехите на тримата. По данни на прокуратурата те са нанасяли удари с ръце и крака по тялото на 37-годишния мъж.

Обвинението е за умишлено убийство, извършено в съучастие, по особено мъчителен за жертвата начин и с особена жестокост. Прокуратурата посочва още хулигански и свързани със сексуалната ориентация подбуди.

Тримата непълнолетни са дали обяснения в присъствието на своите адвокати. Те са задържани с прокурорско постановление за срок до 48 часа. На 28 август прокуратурата ще поиска от съда да остави всеки от тях за постоянно в ареста.

Другите петима обвиняеми - три момчета и две момичета - вече са с наложена мярка „задържане под стража“. Разследването продължава.

37-годишният мъж беше открит мъртъв в района на Младежкия хълм в Пловдив на 4 август. Разследването установи, че преди смъртта си той е бил подложен на продължителен и жесток побой.

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Първоначално във връзка със случая бяха задържани десет непълнолетни. На 6 август прокуратурата повдигна обвинения за умишлено убийство на петима от тях - три момчета и две момичета на възраст между 14 и 17 години.

По данни на разследващите срещата с 37-годишния мъж е била предварително уговорена чрез социалните мрежи. Младежите са се представяли като т.нар. „ловци на педофили“, като според прокуратурата действията им са били свързани и с подбуди заради сексуалната ориентация на жертвата.

След срещата мъжът е бил нападнат и многократно удрян. Аутопсията установи тежки травми, довели до смъртта му. В хода на разследването бяха проверени видеозаписи, телефони, комуникация в социалните мрежи и свидетелски показания. Именно допълнително събраните доказателства са довели до привличането на още трима непълнолетни като обвиняеми на 27 август.

След убийството разследването стигна и до хора, свързани с международната неонацистка мрежа „Кръв и чест“ . В нощта срещу 16 август полицията и ДАНС проведоха акция в частен клуб срещу Младежкия хълм в Пловдив, при която бяха задържани 18 души. В помещението бяха открити знамена със свастики, плакати, литература и други материали с неонацистка символика. По данни на полицията групата се е събирала там от около две години.

След акцията трима мъже - на 42, 39 и 18 години - бяха привлечени като обвиняеми за проповядване на дискриминация, насилие или омраза. 42-годишният е сочен за лидер на пловдивската структура и е наемател на помещението, използвано за сбирките. Към момента той остава в ареста, а другите двама обвиняеми – баща и син – са с парични гаранции.

Пресечна точка между разследванията има чрез част от младите хора. Сред задържаните при акцията срещу „Кръв и чест“ е 18-годишен, обвинен и за нападението над двама непалски граждани в Пловдив. Другият обвиняем за същия побой е непълнолетен, за когото полицията съобщи, че е присъствал при убийството на Младежкия хълм. Разследващите са установили и познанства между членове на неонацистката група и младежи, свързани със случая.

Прокуратурата обаче подчертава, че засега няма доказателства убийството да е извършено по поръчение или като част от дейността на „Кръв и чест“, нито че обвиняемите за убийството са искали да членуват в организацията или са посещавали клуба.

Редактор: Цветина Петкова