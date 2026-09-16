Профилактика на тол камера при 40-и км на път I-4 Микре – Ловеч, в района на село Голец, ще се извърши утре от 10:00 до 11:00 часа.

Това ще наложи временно ограничаване на движението на автомобили в лентата в посока Микре. Трафикът ще преминава двупосочно в свободната лента, съобщават от Агенция „Пътна инфраструктура“, цитирани от кореспондента на БТА в Ловеч Даниела Балабанова.

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Необходимо е шофьорите да се движат с повишено внимание и съобразена скорост, като следват стриктно поставената временна пътна сигнализация, допълват от Агенцията.

Редактор: Габриела Павлова