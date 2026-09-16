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По време на тренировъчните полети ще бъдат активирани опасни зони във въздушното пространство
Бойни стрелби по въздушни мишени ще се проведат на зенитния полигон на Военновъздушните сили „Шабла“ в преиода от 16 до 18 септември, съобщиха във Фейсбук от ВВС. В ученията ще участват екипажи от състава на ВВС.
Заради стрелбите Командването на Военновъздушните сили ще активира опасни зони във въздушното пространство над полигона, както и над прилежащата му акватория и териториалното море.
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На 16 и 17 септември ограниченията ще са в сила от 11:00 до 18:00 ч. и от 20:00 до 02:00 ч. местно време. На 18 септември опасните зони ще бъдат активирани от 11:00 до 18:00 ч.
Определената зона се намира между нос Калиакра, нос Карталборун и линия, отстояща на 100 километра успоредно на бреговата ивица.
От ВВС уточняват, че мерките са във връзка с провеждането на полетите и бойните стрелби по въздушни мишени.Редактор: Георги Иванов
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