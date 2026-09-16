Напрежението около Баб ел-Мандеб вече стига и до Съвета за сигурност на ООН, който свиква извънредно заседание за ситуацията около стратегическия проток.

Евентуалното му затваряне е определяно като катастрофално за света, защото през него минава ключова част от търговията между Европа и Азия. Колко реална е опасността от блокада и може ли Баб ел-Мандеб да се превърне в новия проток на раздора коментира в ефира на „Здравей, България” арабистът Владимир Чуков.

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„Естествено, че има риск от блокада. Неслучайно вчера имаше такъв бурен дебат в Съвета за сигурност на ООН. Темата беше поставена от Франция, която в момента председателства Съвета за сигурност, и от някои други държави. Видяхме изключително бурни речи, огромни критики. Представителят на Катар каза, че ако това се случи, практически ще стане колапс на цялата световна икономика”, заяви проф. Чуков.

Той припомни, че от няколко дни цената на барела е преминала критическите 100 долара и върви нагоре. „За съжаление, всичко това е процес, който е паралелен на това, което виждаме в Ормузкия проток. Плановете, доколкото се разбра, са били начертани през юни месец. Нека си припомним едно от изказванията на сегашния секретар на Висшия съвет за национална сигурност на Иран, че „ако ние не изнасяме нефт, никой няма да изнася нефт“. Виждаме, че в момента наистина битката е как да се запушат всички възможни теснини“, допълни той.

По думите му 13% от световната търговия минава през Баб ел-Мандеб. „Практически там минава най-чувствителната артерия, която свързва Европа и Азия”, коментира проф. Чуков.

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„Алтернативата е нос Добра надежда около Южна Африка, което няколко пъти оскъпява пътя. Също така пробегът е с повече от две седмици, така че това би представлявало много силен удар”, допълни той.

Според експерта това, което правят в момента иранците чрез хутите, е да неутрализират износа на втория по големина износител на нефт в света - Саудитска Арабия. „Това са някъде между 10 и 11% от световния износ на нефт. Преди около две седмици беше атакуван алтернативният тръбопровод, който е изток–запад, който е преносител на някъде около 6% от саудитския нефт. Саудитският нефт се произвежда на изток, но, заобикаляйки го, отива в пристанищата на Червено море”, обясни той.

„В момента, в който вие затворите Баб ел-Мандеб, вие прекъсвате тази линия. По този начин се неутрализират тези 10% от световната борса. Представете си какво предизвиква това. Много ясно се вижда, че това са опитите на Иран много силно да вдигне цените на горивата, да напомпи световната инфлация, като виждаме много ясна политическа заявка. Това е натиск върху американските избиратели през ноември да гласуват във вреда на Доналд Тръмп”, каза още експертът.

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Редактор: Ивета Костадинова