След кризата заради Ормузкия проток, ще бъде ли затворен и протокът Баб ел-Мандеб? Какво ще се случи с цените на горивата? Темата коментира заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в ефира на "Здравей, България".

По думите му за последните три седмици дизелът е поскъпнал с около 25 цента, а бензинът – с 10 цента. "Спрямо цените от миналата година цената е с над 50 цента по-висока при дизела, над 25 цента при бензина и 10-12 цента при газта", заяви Хаджидимитров.

Експерти уверяват, че проблеми с доставките на горива у нас няма

"Не е ясно как вървят преговорите, за да стане ясно как ще се управлява Ормузкият проток. Никой не очаква конфликтът в Близкия изток да свърши, което е причината цените на горивата да остават по-високи", смята той.

Според него много по-малка е вероятността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандеб. "По-високи ще бъдат цените за преминаване, ако корабите искат да плават през Червено море", заяви Хаджидимитров.

Ново поскъпване на горивата у нас

"Разработваме платформа, която да показва какви са средните цени на едро в района. Смятам, че до края на годината ще успеем да го направим", обясни той.

"Това, което пристига в нашата рафинерия, по документи не е руско. Дори съседната на нас Турция получава руски горива. Никой не може да гарантира какво се случва при търговията на нефт", изтъкна той.

Хаджидимитров прогнозира, че ако ескалацията на напрежението в Близкия изток продължи, ще виждаме цени до 1,80 на дизеловото гориво и около 1,65 - на бензина. "Ако ситуацията се успокои, цените ще бъдат около 1,50. Ще отнеме време, но пазарите ще се регулират", каза той.

Целия разговор гледайте във видеото.

Редактор: Никола Тунев