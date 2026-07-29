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Какво ще се случи с цените на горивата и това ли е най-лошият сценарий за Европа?
След кризата заради Ормузкия проток, ще бъде ли затворен и протокът Баб ел-Мандеб? Какво ще се случи с цените на горивата? Темата коментира заместник-председателят на Асоциацията на българските търговци, производители, вносители и превозвачи на горива Димитър Хаджидимитров в ефира на "Здравей, България".
По думите му за последните три седмици дизелът е поскъпнал с около 25 цента, а бензинът – с 10 цента. "Спрямо цените от миналата година цената е с над 50 цента по-висока при дизела, над 25 цента при бензина и 10-12 цента при газта", заяви Хаджидимитров.
Експерти уверяват, че проблеми с доставките на горива у нас няма
"Не е ясно как вървят преговорите, за да стане ясно как ще се управлява Ормузкият проток. Никой не очаква конфликтът в Близкия изток да свърши, което е причината цените на горивата да остават по-високи", смята той.
Според него много по-малка е вероятността да бъде затворен и протокът Баб ел-Мандеб. "По-високи ще бъдат цените за преминаване, ако корабите искат да плават през Червено море", заяви Хаджидимитров.
Ново поскъпване на горивата у нас
"Разработваме платформа, която да показва какви са средните цени на едро в района. Смятам, че до края на годината ще успеем да го направим", обясни той.
"Това, което пристига в нашата рафинерия, по документи не е руско. Дори съседната на нас Турция получава руски горива. Никой не може да гарантира какво се случва при търговията на нефт", изтъкна той.
Хаджидимитров прогнозира, че ако ескалацията на напрежението в Близкия изток продължи, ще виждаме цени до 1,80 на дизеловото гориво и около 1,65 - на бензина. "Ако ситуацията се успокои, цените ще бъдат около 1,50. Ще отнеме време, но пазарите ще се регулират", каза той.
Целия разговор гледайте във видеото.Редактор: Никола Тунев
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