Скок на горивата по бензиностанциите у нас в последните седмици. Цената на литър дизел се е повишила с 13 цента за 20 дни.

В "Интервюто в Новините на NOVA" в понеделник председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни .

„Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. С пропан-бутана проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна и сега чакаме новата тарифа, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток", заяви той.

Редактор: Цветина Петрова