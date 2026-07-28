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Бенчев: Доставките на петрол са гарантирани поне до средата на септември
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Това заяви и председателят на Българската петролна и газова асоциация
Скок на горивата по бензиностанциите у нас в последните седмици. Цената на литър дизел се е повишила с 13 цента за 20 дни.
В "Интервюто в Новините на NOVA" в понеделник председателят на Българската петролна и газова асоциация Светослав Бенчев заяви, че няма проблем с доставките и количествата суровини в страната ни.
„Нефтът е осигурен до средата на септември, планирани са и други доставки. С пропан-бутана проблем ще бъде цената, защото котировката не е дневна, както при другите продукти, а месечна и сега чакаме новата тарифа, която вероятно ще бъде по-висока заради случващото се в Близкия изток", заяви той.Редактор: Цветина Петрова
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