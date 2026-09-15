Само на 9 години Лелио Масимо ди Рокасека от Рим изкачи Монблан заедно със своя баща. Момчето преодоля височината от 4807 метра. Според семейството му и собственика на планинския заслон - Антоан Ратен, Лелио е най-младият човек, достигал върха със собствени сили, пише швейцарското издание Blue Win.

След изкачването за момчето е организирано празненство в хижа „Гуте“, разположена на около 1000 метра под върха. „Невероятно е да видя този свят под краката си – планините на три държави: Италия, Франция и Швейцария“, сподели развълнуваното дете пред италианския вестник „Ла Стампа“.

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Родителите му Александра и Валерио определят постижението като световен рекорд.

Момчето се занимава с планинарство още от тригодишна възраст. Когато е едва на пет години, изкачва Гран Сасо - най-високия връх на Апенините, а по-късно започва да прави преходи и в Доломитите.

Валерио Масимо е опитен алпинист – изкачва Монблан за първи път на 14 години, а впоследствие участва в експедиции в Хималаите и Каракорум и достига върхове като Еверест, Чо Ойю и К2. По думите му той никога не е принуждавал сина си да следва неговото хоби, а любовта към планината е дошла естествено за Лелио.

Редактор: Ралица Атанасова