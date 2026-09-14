Представителите на страните от Европейския съюз удължиха с една седмица санкциите срещу Русия - до 22 септември. Решението те да са в сила до 22 септември е взето, след като държавите членки не са успели да постигнат съгласие за обичайното шестмесечно продължаване на мерките, съобщи говорител на ирландското председателство на ЕС, цитиран от БТА.

Санкциите обхващат близо 3000 руски компании и физически лица. Сред мерките са замразяване на активи и забрана за пътуване в ЕС. Ограниченията трябваше да изтекат във вторник. За тяхното продължаване е необходимо единодушното одобрение на всичките 27 държави членки.

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Санкциите на ЕС срещу Русия се подновяват на всеки шест месеца. Удължаването само с една седмица дава допълнително време на страните членки да постигнат съгласие за следващия период.

Редактор: Ралица Атанасова