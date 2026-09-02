Германският външен министър Йохан Вадефул заяви днес, че Европейският съюз ще работи по налагането на допълнителни санкции срещу руски граждани през следващите седмици.

"ЕС наложи широкомащабни санкции срещу Русия, но със сигурност ще продължим да работим по налагането на още срещу физически лица през следващите седмици", каза той в кулоарите на срещата на външните министри от ЕС в Ирландия.

"Натискът върху Русия се засилва, а подкрепата за Украйна също остава на високо ниво. Това е единството, което демонстрираме в момента", добави той.

Путин: Германия ни набеждава за летището в Лайпциг

Коментарите на най-високопоставения германски дипломат идват, след като правителството на Германия вчера заяви, че Русия е отговорна за опита за атака с дрон на летището Лайпциг/Хале миналия месец и че е разпоредило поредица от мерки в отговор на това.

Редактор: Дарина Методиева