Снимка: БГНЕС
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Това е свързано с вътрешнополитическата обстановка там, смята руският президент
Руският президент Владимир Путин заяви, че Германия е подхвърлила доказателства по случая с летището в Лайпциг, за да набеди Русия.
Във вторник Берлин официално обвини Москва за открития преди по-малко от месец на летището в Лайпциг дрон с взривно вещество. Властите в Германия обявиха и допълнителни санкции срещу руски граждани и организации, ще бъде затворено и руското генерално консулство в Бон. Германските власти наредиха прекратяването на дейността на т.нар. „Руски дом“ в Берлин.
Германия обвини Русия за атаката с дрон на летище „Лайпциг/Хале“. Берлин затваря руското консулство в Бон
„Смятам, че това е свързано преди всичко с вътрешнополитическата обстановка. Положението на канцлера е сложно. Той не се ползва с доверието на гражданите си и причината за това е ясна: той не защитава националните интереси, а търгува с тях”, заяви Путин.
„Икономическите грешки в преценките са очевидни - предприятията затварят, хората губят работните си места, стандартът на живот спада”, допълни Путин.
„Не е ясно защо се отправят всички тези обвинения. И все пак има само едно обяснение: необходимостта да се противодейства на агресивната Русия. Но къде са доказателствата? Ами, те са подхвърлили доказателствата”, каза руският президент.
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