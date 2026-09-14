45 произведения от художествената колекция на Българската народна банка са представени в новата изложба „България в картини и сезони - избрано от колекцията на БНБ“. Експозицията беше открита от управителя на централната банка Димитър Радев и включва творби на 31 изтъкнати български художници. Сред тях са Никола Танев, Ангел Тилов, Константин Трингов, Петър Морозов, Йордан Гешев и Константин Щъркелов, съобщи БТА.

Картините представят планински пейзажи, морския бряг, градски улици, площади и архитектурни силуети в България. Експозицията започва с „Полски букет“ на Никола Танев. По думите на Димитър Радев разнообразието от художествени подходи и техники показва, че няма един-единствен образ на България, а множество индивидуални погледи към страната.

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„Националното в тях не е декларация. То е в избора на място, в светлината и цвета, в отношението към природата, града и архитектурата, в начина, по който художникът вижда средата, която познава и към която принадлежи“, посочи управителят на БНБ.

Всички 45 произведения се показват за първи път в рамките на поредицата изложби в Паричния салон и не са били част от предходната експозиция. Според Радев художествената колекция е част от културната памет на БНБ, която се създава и обогатява в продължение на десетилетия. Изложбата ще бъде отворена за посетители от утре до 18 декември, с вход свободен, в работното време на БНБ за граждани.

Редактор: Ралица Атанасова